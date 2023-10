Overgeleverd aan ticketverkopers

Ticketverkopers bepalen de voorwaarden voor de doorverkoop van kaartjes. Bijvoorbeeld op welk platform je je kaartje mag doorverkopen. Dat is steeds vaker alleen op hun eigen doorverkoopplatform. Of ze bepalen op welk moment je mag doorverkopen. Bijvoorbeeld alleen als het concert is uitverkocht. Ook bepalen ze wat je mag vragen en of je servicekosten moet betalen. De reden? De doorverkoop van tickets via een eigen platform gaat woekerhandel en vervalsing tegen. Maar als jij je kaartje wilt doorverkopen, kunnen al die regels behoorlijk vervelend zijn.

Dubbele servicekosten

Begin 2023 was er veel ophef over de hoge servicekosten van €43 die Ticketmaster rekende voor doorverkochte Lowlands-tickets. En dat terwijl Ticketmaster ook al 12% servicekosten rekent voor de verkoop van het originele ticket. Wij vinden het niet eerlijk dat je 2 keer servicekosten moet betalen bij een ticketverkoper.

Wat vinden consumenten?

We vroegen het aan 1600 mensen in ons panel. De meerderheid vindt de hoge servicekosten onredelijk: ‘Dat is wel heel makkelijk verdienen'. Anderen vinden dat je wel extra servicekosten mag rekenen. Maar alleen als het de echte kosten zijn, bijvoorbeeld voor het omzetten van het ticket.

Ruim 40% vindt het geen probleem dat een ticketverkoper alleen via het eigen platform tickets doorverkoopt. Zolang dat maar onder redelijke voorwaarden gebeurt. Of er zou 1 gezamenlijk platform moeten komen, zoals iemand voorstelt. ‘Al die schimmige sites mogen van mij direct verdwijnen.’

Vage voorwaarden

‘Ik vind dat als een organisator voorwaarden hanteert, hij die duidelijk moet vermelden als je je kaartjes koopt. Dan kun je vóór aankoop beslissen of je daarmee akkoord gaat.’ Dit panellid slaat de spijker op zijn kop, want juist die duidelijkheid ontbreekt.

We deden alsof we als klant kaartjes bestelden bij de grote ticketverkopers Ticketmaster, Eventim, de Nationale Theater Kassa en See Tickets. Geen van de sites meldt tijdens het bestelproces iets over doorverkoop. Maar je moet wel overal akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Die blinken nou niet bepaald uit in duidelijkheid. En je weet vaak nog niet of je tickets mag doorverkopen.

Is doorverkopen een recht?

Je moet het wettelijke recht moet hebben om een ticket te kunnen doorverkopen. Wanneer en aan wie je maar wilt. Dat vindt bijna twee derde van ons panel. ‘Als ik het ticket betaald heb, ben ik eigenaar en moet ik zelf kunnen bepalen aan wie ik doorverkoop’, zegt een panellid.

Helaas zegt de wet iets anders. Volgens de wet is een ticket geen eigendom. Je hebt daarom nu geen recht op annulering of doorverkoop. Organisatoren mogen voorwaarden stellen aan de verkoop en die zelfs verbieden. In Nederland zijn nog helemaal geen maatregelen, maar in veel andere Europese landen wel. In België mogen tickets bijvoorbeeld alleen aan particulieren én alleen voor de originele ticketprijs worden doorverkocht. En in Spanje is doorverkoop zelfs verboden.

Wettelijk maximum doorverkoopprijs

Zover mogen we in Nederland ook wel gaan, vindt een aantal panelleden. Doorverkoop zouden we helemaal niet moet toestaan, zeggen zij. Maar de mogelijkheid tot annuleren wél. ‘De annulering moet ruimer. Kun je toch niet gaan? Dan verkoop je je kaartje terug aan de verkopende partij en laat je die het ticket opnieuw verkopen.’ Ticketverkopers bieden nu allemaal een annuleringsverzekering aan. Zo verdienen ze nog meer aan de tickets.

Op dit moment ben je dus overgeleverd aan de vage voorwaarden van ticketverkopers. Dat moet anders. Maar hoe? En wat is een redelijke prijs voor een tweedehands ticket? Wij komen met behulp van ons panel en onderzoek tot de volgende punten:

Een wettelijk maximum voor de doorverkoopprijs van een ticket.

Een wettelijk maximum voor de servicekosten bij doorverkoop.

Niet 2 keer servicekosten rekenen door zelfde partij.

Veel meer duidelijkheid tijdens het aankopen van een ticket over doorverkoopvoorwaarden van dat specifieke ticket.

Andere ideeën: 1 platform voor doorverkoop of het recht om te annuleren.

Eerlijk is eerlijk

We hebben deze resultaten van ons onderzoek gedeeld met de Autoriteit Consument & Markt, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen. In het najaar wil de Tweede Kamer dat deze partijen met oplossingen komen.