Actuele verkeersinformatie niet accuraat

Moderne navigatiesystemen houden je op de hoogte van vertragingen in het verkeer. Maar als het erop aankomt, blijkt die informatie vaak niet te kloppen. Zo blijkt uit een thuistest door 98 leden in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Geen filemelding, wel vertraging

De 98 thuistesters maakten in oktober 2014 samen 1169 ritten en noteerden of de verkeersinformatie overeen kwam met de werkelijkheid. Dat blijkt helaas vaak niet zo te zijn: in 18% van de ritten was er een file, maar had het navigatiesysteem niks in de gaten en in 16% meldde het navigatiesysteem wel een file, die er helemaal niet stond.

Geen filemelding - geen vertraging: 36%

Wel filemelding - wel vertraging: 30%

Geen filemelding - wel vertraging: 18%

Wel filemelding - geen vertraging: 16%

Informatie in de file niet nauwkeurig

De nauwkeurigheid van de verkeersinformatie in de file laat nogal te wensen over. Dit ging er niet goed in de 555 testritten met vertraging:

In 37% van de vertraagde ritten gaf het systeem helemaal geen informatie .

. In 24% van de vertraagde ritten waarbij het systeem wel een melding gaf, was de vertraging fors groter dan gemeld : gemiddeld 12 minuten meer vertraging.

: gemiddeld 12 minuten meer vertraging. In 7% van de vertraagde ritten waarbij het systeem wel een melding gaf, was de vertraging korter dan gemeld: gemiddeld 8 minuten minder vertraging.

TomTom geeft de beste informatie

TomTom-gebruikers geven de geleverde verkeersinformatie het hoogste rapportcijfer: een 7,8. TomTom levert namelijk de meeste passende meldingen en maakt de minste fouten bij filemeldingen. Apple Kaarten krijgt een dikke onvoldoende van de thuistesters, omdat je wel vooraf verkeersinformatie krijgt, maar niet tijdens het rijden.

Hoe ziet verkeersinformatie er uit?

Hieronder enkele voorbeelden van verkeersinformatie op een navigatiesysteem (klik op de afbeeldingen om ze te vergroten).

Het navigatiesysteem van TomTom (rechts) biedt aan de rechterkant een overzicht van de route inclusief files en wegwerkzaamheden, plus een indicatie van de vertraging in minuten.

Apple Kaarten (links) geeft een overzichtskaartje na de routeberekening. De oranje en rode stippen geven de loactie van de vertraging weer. In blauw staat de totale reisduur inclusief vertraging (38 minuten). In lichtblauw is een alternatief traject aangegeven, maar dat kost zelfs meer tijd (43 minuten).

Google Maps (rechts) kleurt de verkeersdrukte in op de lijn van de route: normaal is deze blauw, maar naarmate er langzamer dan normaal wordt gereden, kleurt de lijn van licht oranje naar rood.

Belangrijkste verkeersinformatie per navigatiesysteem

De deelnemers aan de thuistest vinden dat hun navigatiesysteem vooral deze vragen moet beantwoorden:

Hoeveel extra tijd gaat de rit kosten?

Waar begint en eindigt de file precies?

Groeit de file of neemt hij af?

Helaas geeft geen van de geteste systemen antwoord op de laatste vraag. Er is geen informatie over of een file langer wordt of juist korter. De systemen geven wel deze informatie:

TomTom en Garmin geven netjes de vertraging in tijd weer. Aan de rechterkant van het scherm staat een overzicht van de route met indicatie waar de files zich bevinden.

en geven netjes de vertraging in tijd weer. Aan de rechterkant van het scherm staat een overzicht van de route met indicatie waar de files zich bevinden. Bij Google Maps moet je zelf rekenen, de app geeft alleen de verwachte reistijd met en zonder vertraging. Over de locatie van de file geeft de app alleen informatie op een overzichtskaartje dat je direct na de routeberekening ziet, maar niet tijdens het rijden.

moet je zelf rekenen, de app geeft alleen de verwachte reistijd met en zonder vertraging. Over de locatie van de file geeft de app alleen informatie op een overzichtskaartje dat je direct na de routeberekening ziet, maar niet tijdens het rijden. Waze en Apple Kaarten tonen alleen de verwachte reistijd inclusief vertraging niet zonder. De verkeersdrukte geven ze aan door de lijn die de route aangeeft een kleur te geven. Hoe roder de lijn, des te langzamer het verkeer rijdt.

Wat en hoe

Voor dit onderzoek maakten 98 leden van de Consumentenbond meerdere autoritten met een navigatiesysteem met actuele verkeersinformatie. In totaal reden ze 1169 trajecten, waarbij ze 66.865 km aflegden.

De thuistesters waren verdeeld over zeven groepen, die elk één navigatiesysteem kregen om te testen. Hieronder staan de 7 geteste systemen, nummers 1 tot en met 4 zijn klassieke, losse navigatiesystemen, nummers 5 tot en met 7 zijn navigatieapps:

De deelnemers hielden een logboek bij tijdens de ritten en beantwoordden vragen over de verkeersinformatie en de daadwerkelijke situatie.

