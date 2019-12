Beeline fietsnavigatie

Conclusie

De Beeline brengt je inderdaad naar je bestemming, maar mogelijk niet altijd via de kortste weg. Het systeem vertelt je namelijk niet welke afslag en welke straat je moet nemen, maar wijst alleen de richting van je bestemming aan. Het kan dan ook gebeuren dat je een afslag neemt die je in eerste instantie verder van je bestemming leidt en dat je wat moet omrijden voordat je weer een straat vindt die richting het doel gaat. Verder moet je opletten hoe je fietst. Anders kun je jezelf bijvoorbeeld terugvinden in een doodlopende straat. Daar behoedt het systeem je niet voor.

Daarnaast is het nodig om het systeem te calibreren elke keer wanneer je het op je fietst bevestigt. Dat is wat lastig, omdat je daarvoor steeds de voorkant van je fiets moet optillen en het stuur moet draaien, het achterwiel blijft gewoon op de grond.

De Beeline is dan ook een navigatiesysteem voor de wat meer avontuurlijke fietser dan voor de efficiënte fietser. En met een prijskaartje van €115 is de Beeline niet goedkoop te noemen, al ziet het er wel fraai en hip uit.

Hoe werkt de Beeline?

Het principe van de Beeline is simpel: het geeft continu de richting van je bestemming aan via een pijl op een klein schermpje, plus de resterende afstand. Meer niet. Het vertelt je niet welke weg je moet nemen en waar je links of rechts moet. De exacte route bepaal je dus eigenlijk zelf. Het enige waar je op moet letten is dat je min of meer in de richting van de pijl blijft fietsen en dat de resterende afstand kleiner wordt.

De Beeline bestaat uit een klein schermpje in een fraaie beschermende hoes die ervoor zorgt dat het schermpje stof- en spatwaterdicht is. Deze hoes zorgt op ingenieuze wijze voor bevestiging van het apparaat op je fietsstuur. Slim gemaakt!

App

Daarnaast heb je de Beeline app nodig. Deze koppel je aan het schermpje door middel van Bluetooth. Het gaat daarbij om de Bluetooth Low Energy (BLE) variant zodat de belasting voor de batterij van de telefoon laag is.

Via de app zoek je je bestemming op. Dat kan door een adres in te typen of een steekwoord zoals 'restaurant' of 'bioscoop'. Het geeft dan resultaten in je directe omgeving. De app weet namelijk waar je bent. Tijdens de installatie vraagt de app toestemming om gebruik te maken van de gps in je smartphone. De Beeline app is te krijgen voor Android en iOS.

Calibratie

In het Beeline-schermpje is een kompas verwerkt. Dit werkt op basis van magnetisme en omdat een fiets meestal van metaal is gemaakt, kan de fiets zorgen voor magnetische interferentie. Daarom moet je elke keer dat je de Beeline op je fiets bevestigt, het systeem calibreren. Dat doe je door het schermpje in de calibratie-modus te zetten.

In deze modus verschijnt het symbool van een magneetje op het scherm dat bestaat uit stippellijntjes. Door nu het stuur langzaam van links naar rechts te draaien, wordt deze stippellijn een dichte lijn. Maar dan ben je er nog niet. Dit moet je nog een keer herhalen waarbij je het voorwiel helemaal omhoog tilt en nogmaals het stuur draait. Dan pas is het compleet.

Deze calbratiemethode is wat onhandig en lastig uit te voeren. Zeker als je een zware fiets hebt of niet zo goed kunt tillen.

Batterij

Het scherm van de Beeline is voorzien van een interne accu en volgens Beeline kun je daar zo'n 30 uur mee fietsen. Er zit ook een lampje in het scherm voor als je in het donker fietst, maar dan zakt de batterijduur wel tot zo'n 10 uur. Om de batterij te laden moet je het schermpje uit de hoes halen. Met een usb-kabel kun je deze dan aan een stroombron leggen.

Waypoints

Je kunt ook zogenaamde waypoints toevoegen aan je rit. Je reist dan via dat waypoint naar je eindbestemming. Je kunt zo'n waypoint - of meerdere - aan je rit toevoegen door op de 'via' button te drukken en een adres in te voeren of door op de routelijn in het kaartje te tikken. Je kunt dan vervolgens een 'marker' op de kaart plaatsen als waypoint. Handig als je meerdere bestemming achter elkaar wilt fietsen. Nadeel is wel dat het systeem je niet vertelt wanneer je bij dat waypoint gearriveerd bent, maar je wel alvast naar het volgende waypoint of de eindbestemming wil sturen. Dat kan wat verwarrend zijn.

Prijs

De Beeline is nu alleen nog maar te koop via de website van Beeline en kost daar €115 inclusief verzending vanuit Engeland.