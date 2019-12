Dashcam kopen: waar let je op?

Een dashcam is een kleine camera die je op het dashboard of op de voorruit van je auto monteert die de verkeerssituatie voor je filmt. Hoe werkt het en wat levert het op?

Wat is een dashcam

Met een dashcam film je vanuit je auto het verkeer voor je. De camera begint met filmen wanneer je de auto start. Zo leg je heel je rit vast. Als je iets onverwachts overkomt heb jij daar beelden van. Dat kan handig zijn als bewijs van het rijgedrag van andere weggebruikers.

Hoe werkt het?

Je sluit je dashcam via de autolader aan of verbindt hem rechtstreeks met de autoaccu. In de dashcam stop je een geheugenkaartje waarop de videobeelden worden opgeslagen. De dashcam vult het geheugenkaartje met beelden en gooit automatisch de oudste beelden weg, fabrikanten noemen dat looprecording. Zorg er dus voor dat je eventueel een kopie maakt van beelden die je langer wilt bewaren.

Extra’s

Naast het maken van opnames van de verkeerssituatie beschikken dashcams vaak over allerlei extra’s.

Dual dashcam : een dashcam met tweede camera. Die camera bevestig je op de achterruit om ook het verkeer achter je te filmen.

: een dashcam met tweede camera. Die camera bevestig je op de achterruit om ook het verkeer achter je te filmen. Pakeermodus : detecteren beweging die de camera aanzet, bijvoorbeeld s ’nachts op de parkeerplaats.

: detecteren beweging die de camera aanzet, bijvoorbeeld s ’nachts op de parkeerplaats. Schoksensor : detecteert onverwachte bewegingen, bijvoorbeeld hard remmen. De camera begint met opnemen als hij dat nog niet deed en markeert de opnames zodat ze later niet worden overschreven.

: detecteert onverwachte bewegingen, bijvoorbeeld hard remmen. De camera begint met opnemen als hij dat nog niet deed en markeert de opnames zodat ze later niet worden overschreven. GPS : hiermee registreer je je exacte locatie en snelheid tijdens een rit.

: hiermee registreer je je exacte locatie en snelheid tijdens een rit. Beeldscherm : hier kan je beelden op terugkijken en instellingen aanpassen, soms ook via een touchscreen.

: hier kan je beelden op terugkijken en instellingen aanpassen, soms ook via een touchscreen. Wifi en apps : voor bediening met de smartphone en het overzetten van filmpjes.

: voor bediening met de smartphone en het overzetten van filmpjes. Flitspaalsignalering : piepje bij naderen van flitspaal, in sommige landen verboden.

: piepje bij naderen van flitspaal, in sommige landen verboden. Forward collision warning : piept als je je voorganger te snel nadert.

: piept als je je voorganger te snel nadert. Lane departure warning: piept als je over een doorgetrokken streep rijdt.

Tips bij aanschaf

De prijzen van dashcams kunnen flink variëren. De goedkoopste kost zo’n €20 euro en de prijs kan tot vele honderden euro’s oplopen. Bij goedkope modellen is de beeldkwaliteit vaak erg matig, de nummerborden van andere auto's zijn dan soms niet te lezen. De duurste modellen hebben vaak heel veel extra’s, maar die zijn niet allemaal even nuttig.

De beeldhoek is vaak zo'n 130 tot 140 graden. Met een grotere beeldhoek heb je een breder blikveld.

Het diafragma bepaalt voor een groot deel de beeldkwaliteit bij weinig licht. Over het algemeen geldt; hoe lager het getal, des te beter is het beeld bij weinig licht

Een snel en groot geheugenkaartje zorgt voor meer en betrouwbaardere opslag. Check bij de fabrikant of in de handleiding welke grootte en snelheid SD-kaarten worden aangeraden.

Sommige dashcams zet je op de ruit met een zuignap, andere gebruiken een sticker. Bedenk daarom van tevoren of je de dashcam wilt vastzetten op je ruit of elke keer wilt weghalen, en hoe gemakkelijk dat kan.

Een lange kabel is belangrijk wanneer je deze wilt wegwerken langs de ruit. Check de kabellengte.

Bewijsmateriaal en wetgeving: wat kan je met de beelden?

Er zijn regels bij het gebruik van dashcambeelden. Filmen mag, maar dat betekent niet dat je de beelden ook zomaar mag publiceren. Zijn andere weggebruikers herkenbaar in beeld, dan overtreed je met het delen van de beelden de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat geldt dus ook als je zelf herkenbaar in beeld bent gebracht. In Luxemburg, Oostenrijk en Portugal wordt het filmen met dashcams afgeraden.

Als bewijsmateriaal kunnen beelden vaak wel gebruikt worden. Zowel voor politie als voor verzekeringsmaatschappijen. De beelden kunnen helpen met het beoordelen van de aansprakelijkheid bij een verkeersongeval. Ook wanneer een verkeersovertreder niet stopt na een ongeval kan het filmen helpen om diegene op te sporen.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke navigatiesystemen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste navigatiesystemen

Lees meer:

Praat mee

Welke functies van een dashcam zijn voor jou belangrijk? Praat mee over dashcams op onze community!