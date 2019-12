Gebruikstips voor je navigatiesysteem

Een up-to-date kaart is erg handig omdat het wegennet continu verandert. Dagelijks komen er nieuwe wegen en rotondes bij of zijn bestaande wegen veranderd.

Bij navigatie-apps update je de kaarten via je smartphone, vanuit de App Store of de app zelf. Bij sommige apps is dit niet nodig. Apps zoals Google Maps halen tijdens het navigeren namelijk via internet altijd de meest up-to-date kaart binnen.

Voor het updaten van losse navigatiesystemen heb je een computer met internetverbinding nodig. Het hele proces is best wat werk en neemt een aantal uur in beslag. Neem dus even de tijd. Hieronder vind je onze stappenplannen over het updaten van je navigatiesysteem: