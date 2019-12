Kaartupdates voor inbouwnavigatie

Een ingebouwd navigatiesysteem in de auto is mooier dan zo’n tegen het raam geplakt kastje. Groot minpunt is wel dat een kaartupdate vaak veel geld kost en de ‘nieuwe’ kaart zomaar 1,5 jaar oud kan zijn.

Hoge kosten

Voor inbouwnavigatiesystemen kunnen de kosten voor een kaartupdate hoog uitvallen. Voor 43 inbouwsystemen van 19 autofabrikanten vonden we prijzen van €60 tot wel €250 voor een eenmalige kaartupdate, met een gemiddelde van €132. De steekproef is niet helemaal representatief, omdat er nog veel meer inbouwsystemen verkrijgbaar zijn. Maar het geeft wel aan dat updaten flink geld kan kosten.

Soms kun je voor de prijs van een update makkelijk een goed werkend los systeem kopen, met levenslange kaartupdates gratis inbegrepen. Gelukkig zijn er tegenwoordig ook inbouwsystemen waarbij je niet hoeft te betalen voor een nieuwe kaart. Al geldt dat vaak alleen voor de eerste jaren. Of er updates zijn, hoeveel ze kosten en hoe je ze kunt krijgen, hangt af van het navigatiesysteem dat is ingebouwd en niet zozeer van het automerk of het automodel. Zo kost een update voor een VW Golf 6 met RNS-systeem €199, maar is de update voor een VW Golf 7 met Discovery-systeem gratis.

Oude kaarten

Een kaartupdate is vaak veel ouder dan je denkt. Soms staat er een jaartal bij, bijvoorbeeld ‘versie 2016-2’, maar reken er niet op dat de kaart is bijgewerkt met wijzigingen uit dat jaar. Kaartupdates voor inbouwsystemen zijn bij aanschaf meestal al behoorlijk verouderd. En ze lopen vaak flink achter op die van de kaartenfabrikanten zelf, zoals TomTom Maps en Here Maps.

De reden is dat autofabrikanten onder meer bij deze leveranciers kaarten afnemen, maar deze vervolgens nog geschikt moeten maken voor de eigen navigatiesystemen. En daar gaat heel wat tijd overheen, soms zelfs 1,5 jaar! Dat komt dus bovenop de tijd die de kaartenmaker zélf nodig heeft om een update te maken en uit te brengen.

Heb je een oudere auto, dan loop je het risico dat er helemaal geen recente kaartupdate is. Overigens is geen enkele kaartupdate compleet; er mist altijd wel iets, hoe recent de kaart ook is.

Voor een Peugeot 4008 uit 2012 is een kaartupdate ‘editie 2015’ beschikbaar. Maar de gegevens komen uit het eerste kwartaal van 2014

Voor een Opel Zafira uit 2011 met het CD70 systeem is momenteel alleen een update te koop (€179) met gegevens uit het vierde kwartaal van 2013

Zelf updaten of naar de dealer?

Veel inbouwsystemen kun je zelf updaten. Je bestelt online een sd-kaartje, usb-stick of dvd(s) met de meest recente kaart, die je in het systeem in de auto plaatst. Of je downloadt een bestand op de computer thuis en zet dit zelf op een sd-kaart of usb-stick. Bij enkele systemen kun je de kaartupdate zelf online bestellen, maar moet je deze vervolgens bij de dealer laten installeren. De nieuwste trend is automatisch updaten via het wifi-netwerk thuis. Steeds meer auto’s zijn uitgerust met wifi, dus deze updatemethode lijkt de toekomst te hebben.

Tips

Waar moet je op letten bij de koop van een auto met ingebouwd navigatiesysteem?

Vraag welke kaart geïnstalleerd is: bijvoorbeeld alleen die van de Benelux of van heel Europa (waardevoller).

Check de versie van de kaart en controleer of er een recentere is. ​Controleer allereerst de site van de autofabrikant of doe navraag bij de dealer. Veel updates zijn te vinden via Navigation.com. Navigatiesystemen met kaarten van Here Maps zijn hier te vinden. Voor systemen met kaarten van TomTom Maps, kun je soms terecht op de site van TomTom.

Onderhandel over gratis kaartupdates bij de koop van een nieuwe auto.

Sommige dealers bieden gratis updates aan bij (regelmatig) onderhoud. Je betaalt dan niets voor de updates zo lang je het onderhoud laat uitvoeren door de dealer of een door de fabrikant erkende garage.

Vraag de dealer of fabrikant hoelang er nog updates worden uitgebracht voor dit model.

Voor occasions: bedenk dat inbouwnavigatie een (flink) deel van zijn waarde verliest zonder recente kaart of als die niet meer te krijgen is. Overweeg dan een nieuw los systeem of een navigatie-app met levenslange kaartupdates.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke navigatiesystemen goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen.

Navigeren zonder ingebouwde navigatie

Steeds meer nieuwe auto’s zijn geschikt om navigatie via de smartphone te gebruiken, bijvoorbeeld met Apple Carplay. De navigatie-app Apple Kaarten wordt dan op het scherm in het dashboard getoond. Bij de losse navigatiesystemen van de grote merken TomTom, Garmin en Mio zijn levenslange kaartupdates de laatste jaren vrijwel altijd bij de aanschafprijs inbegrepen. Dit wordt bij bij TomTom bijvoorbeeld aangeduid met de term ‘Lifetime maps’. Lees meer over Lifetime kaartupdates

Een navigatie-app heeft vaak kaarten die goed up-to-date zijn en die je gemakkelijk kan updaten. Voor deze 2 opties moet je helaas wel een extra apparaat in je auto installeren.

