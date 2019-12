Navigeren in het buitenland

Een navigatiesysteem is een handig hulpmiddel, ook in het buitenland. Vertrouw er alleen niet blind op. Met onderstaande tips voor het gebruik van een navigatiesysteem in het buitenland, voorkom je onnodige boetes én onnodige ruzies onderweg.

Update je navigatiesysteem

Of je nu een los navigatiesysteem of een navigatie app gebruikt, zorg dat je navigatiesysteem up-to-date is als je naar het buitenland gaat. Update je navigatiesysteem het liefst 1 of enkele dagen voor vertrek. Dit proces kan namelijk een paar uur in beslag nemen.

Route en bestemming

Check of je de juiste kaart hebt om bij je bestemming te komen.

Bij systemen zonder internetverbinding moeten alle landen waar je doorheen rijdt in het navigatiesysteem staan.

Navigeer je offline met Google Maps? Hou er dan rekening mee dat je stukken van een kaart op kunt slaan, maar dat er beperkingen gelden voor de omvang. Controleer daarom voor vertrek of de gehele route op de door jou gedownloade kaart(en) staat.

Systemen met internetverbinding kunnen de kaarten ter plekke downloaden, maar controleer voor vertrek of jouw eindbestemming op de kaart van je navigatiesysteem staat. In Oost-Europese landen, zoals Kroatië en Roemenië, is vaak verminderde wegendekking. Snelwegen zijn wel in kaart gebracht, maar kleinere wegen ontbreken vaak. Zoek daarom voor vertrek de adressen van je bestemmingen op.

Flitsinformatie

Flitspaalsignalering door je navigatiesysteem is niet in alle landen toegestaan. Dat wil zeggen dat er geen flitspaalinformatie op de kaart van het apparaat mag staan.

Alleen uitschakelen is vaak niet genoeg; het in bezit hebben van een apparaat met flitsinformatie is in sommige landen op zichzelf al strafbaar. Ook wanneer je het apparaat niet actief gebruikt. De ANWB geeft ons via hun website de volgende informatie over landen met een verbod:

Duitsland Gebruik en bezit verboden Frankrijk Gebruik en bezit verboden Informatie over gevarenzones wel toegestaan. Slowakije Gebruik en bezit verboden Zwitserland Gebruik en bezit verboden

In vrijwel alle andere Europese landen is GPS-apparatuur die gebruik maakt van een openbare databank van flitsinformatie wel toegestaan.

Verkeersregels en wetten

In het buitenland gelden andere verkeersregels en wetten. Je navigatiesysteem wijst je daar soms op, maar lang niet altijd. Reken er dus niet op. Op de website van de ANWB vind je per land de regels.

Sommige steden hebben milieuregels. Je mag de stad dan niet in met bepaalde auto’s, of je moet een sticker aanschaffen om toegang te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de Duitse Umweltzones en de Italiaanse Zona Traffico Limitato. Slechts een aantal navigatiesystemen en -apps geven je een waarschuwing. Controleer dit dus voor vertrek.

Geven de verkeersborden afstanden en snelheden aan in mijlen en mph? Zet dan je navigatiesysteem om naar mijl. Vaak gebeurt dit automatisch, maar niet altijd. Zo kun je de verkeersborden met maximale snelheid goed volgen en hoef je niet steeds uit te rekenen hoe hard je mag rijden.

Een handige bijkomstigheid in een linksrijdend land: rijden met navigatie helpt je om de juiste kant op te rijden op een rotonde.

Verkeersinformatie

In de file staan doe je liever niet. Door actuele verkeersinformatie weet je waar de files staan en kun je eventueel omrijden. Denk voor vertrek na over hoe je deze informatie ontvangt.

Verkeersinformatie op losse navigatiesystemen

Bij de meeste losse navigatiesystemen zit de ontvangst van verkeersinformatie of bij de aanschafprijs inbegrepen, of kun je er een abonnement voor aanschaffen. Controleer bij de leveranciers als TomTom, Garmin en Mio of verkeersinformatie beschikbaar is in het land waar jij heen gaat.

Sommige losse systemen maken gebruik van de internetverbinding van je smartphone om verkeersinformatie te ontvangen. Deze modellen koppel je via Bluetooth aan je smartphone. Je gebruikt dan de databundel van je mobiel.

Verkeersinformatie op navigatie-apps

Navigatie-apps ontvangen verkeersinformatie via mobiel internet. Sinds 2017 zitten daar in Europa geen extra kosten meer aan vast, omdat mobiel dataverbruik in de EU vanaf dat moment uit je bestaande databundel gaat. Je hoeft dan ook je internet niet meer uit te zetten zodra je de grens overgaat. Mocht je dat wel doen, dan ontvang je logischerwijs geen verkeers- en flitsinformatie meer. Vaste flitspalen zijn vaak wél offline beschikbaar.

