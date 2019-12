TomTom stopt kaartondersteuning voor oude navigatiesystemen

Om welke modellen gaat het?

Het gaat om modellen die uiterlijk 2012 op de markt zijn verschenen. Op deze webpagina van TomTom kun je zien om welke modellen het precies gaat. Let op: tussen haakjes staat vermeld welke serie het specifiek betreft. TomTom heeft namelijk meerdere series, over verschillende jaren, van een bepaald model uitgebracht.

Het gevolg voor deze systemen is dat ze geen kaartupdates meer kunnen krijgen en dat ook de navigatiesoftware zelf niet meer van updates wordt voorzien. Het apparaat blijft nog wel gewoon werken, maar de kaart zal steeds ouder worden.

Onvoldoende geheugen

Volgens TomTom stopt de ondersteuning van kaartupdates omdat de oudere systemen niet voldoende geheugen hebben om de nieuwste kaarten en software te laden. De kaarten van TomTom nemen namelijk steeds meer geheugen in beslag.

Niet alle TomTom Start modellen getroffen

Ook de volgende modellen uit de zeer populaire Start-serie krijgen geen ondersteuning meer:

20(AO)

25(BK)

45(GT)

55(GU)

60(WM)

Nogmaals, de letters achter het modelnummer zijn erg belangrijk, aangezien TomTom meerdere series heeft uitgebracht met dezelfde naam. Bijvoorbeeld de TomTom Start 20 die in 2012 op de markt kwam. Dat toestel heeft de letters AP in het serienummer en krijgt nog wel ondersteuning.

Kijk naar het serienummer om te zien welk model jij precies hebt. De eerste letters van het serienummer laten zien of het om een ouder of nieuwer model gaat. Begint het serienummer met de bovengenoemde letters, dan krijgt jouw apparaat geen ondersteuning meer.

Lifetime maps? Geldig zolang TomTom ondersteunt

TomTom geeft aan dat alle systemen die verkocht zijn met ‘Lifetime maps’ nog steeds kaartupdates zullen krijgen. Daar verandert niets aan. Veel klanten waren namelijk in verwarring, omdat het onduidelijk was of ook de nieuwere TomTom Start modellen – met Lifetime Maps – waren getroffen.

Sinds 2013 verkoopt TomTom navigatiesystemen inclusief ‘Lifetime maps’. Je hoeft hierdoor niet meer apart te betalen voor losse kaartupdates; dat zit nu al bij de aanschaf inbegrepen. Daarbij krijg je dan 4x per jaar een kaartupdate voor de ’levensduur’ van het apparaat. Maar het is onduidelijk hoe lang die levensduur is. TomTom geeft dus niet duidelijk aan hoe lang je deze Lifetime kaartupdates kunt verwachten.

Maar ook al suggereert de term het wel, ‘lifetime’ betekent niet dat je levenslang kaartupdates krijgt. In de praktijk wordt ermee bedoeld dat je kaartupdates kunt krijgen zolang TomTom het navigatiesysteem blijft ondersteunen. Dit geldt overigens niet alleen voor TomTom, ook bij andere fabrikanten werkt het zo. Eigenlijk weet je dus helemaal niet hoe lang je updates blijft ontvangen met ‘Lifetime’ kaartupdates.

