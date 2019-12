TomTom VIO: motorscooternavigatie

Eerste indruk|De TomTom VIO is een navigatiesysteem dat speciaal is gemaakt voor motorscooterrijders. TomTom wil daarmee een nieuwe doelgroep aanspreken naast automobilisten en motorrijders.

We bekeken de TomTom VIO eerder op de elektronicabeurs IFA (video), en de VIO liet bij ons een goede indruk achter. Nu hebben we het apparaat ook op de weg getest.

Conclusie

Alleen wanneer je een motorscooter hebt (een motorscooter is een scooter waarvoor een motorrijbewijs nodig is), is de TomTom VIO een interessante keuze. Het navigatiesysteem is niet bedoeld voor de 'gewone' scooter omdat de routebeschrijving geen rekening houdt met het rijden op fietspaden. Voor motorrijders is de VIO ook minder geschikt. Het apparaat heeft geen navigatiemogelijkheden voor toerrijders en is niet te monteren op sommige grotere motoren.

De TomTom VIO is eigenlijk een verlenging van je smartphone, omdat een app op je telefoon al het werk doet. Voor €170 koop je in feite een waterdicht tweede scherm dat gemakkelijk op je motorscooter te plaatsen is. Een hoop geld maar het overwegen waard. Speciale motornavigatiesystemen zijn namelijk een stuk duurder en hebben opties die je op de motorscooter niet snel nodig hebt.

Bestuurd door je smartphone

Om de VIO te gebruiken heb je een smartphone nodig met de bijbehorende VIO app van TomTom (beschikbaar voor Android en iOS). De app doet het rekenwerk en stuurt via bluetooth de navigatie-instructies door naar het schermpje van 6 cm in diameter. Daarbij houdt de app rekening met de actuele verkeerssituatie via TomTom Traffic, de verkeersinformatiedienst van TomTom zelf. Het is dus noodzakelijk om een smartphone bij je te hebben als je de VIO wilt gebruiken.

Volgens TomTom kan de VIO ongeveer 5 uur navigeren op een volle batterij, maar als de batterij van je smartphone eerder leeg is kun je het navigeren wel vergeten. En navigeren is een zware belasting voor de batterij van je telefoon.

Speciaal voor motorscooters

De routes die de TomTom VIO berekent zijn gelijk aan routes voor bijvoorbeeld auto’s en motoren. Zo wordt er standaard rekening gehouden met snelwegen bij het bepalen van de snelste route. Tijdens de installatie van de app kun je overigens wel aangeven of je snelwegen wilt ontwijken. Met fietspaden houdt het systeem standaard geen rekening. Dit maakt de VIO niet bruikbaar voor gewone scooters.

De VIO kun je gebruiken op een motor, maar is hier minder geschikt voor. De meegeleverde bevestiging past niet op elke grote motor en het apparaat heeft geen mogelijkheden voor toerritten. Daarnaast zijn er ook navigatie-alternatieven zoals de TomTom Rider en Garmin Zumo. Deze systemen zijn met prijzen vanaf zo’n €300 wel beduidend duurder dan de VIO.

Het lijkt erop dat de TomTom VIO zich voornamelijk richt op de motorscooters van Italiaanse afkomst, die vaak beschikbaar zijn in verschillende kleuren. De VIO is verkrijgbaar in 7 kleuren zodat het apparaat past bij je motorscooter. Het apparaatje heeft ongeveer dezelfde grootte als een ronde spiegel op zo’n motorscooter (Ø 10.7 cm).

De houder voor de VIO monteer je op de stang van je spiegel of op je stuur. Vervolgens plaats je de VIO daarin en draai je hem met een kwartslag gemakkelijk vast. De VIO is volgens TomTom ook weerbestendig. Dat hebben we niet uitgebreid getest, maar een korte tijd onder een stromende kraan overleefde het apparaat zonder problemen. Een regenbui lijkt dan ook geen probleem voor de VIO.

Bediening

Je bedient de VIO meestal via je smartphone. Daarin typ je het adres van je bestemming, selecteer je de route die je wilt rijden en pas je eventueel de instellingen van de app en de VIO aan. De VIO zelf beschikt over een aanraakscherm, maar je kunt alleen een bestemming kiezen uit een lijst van favorieten of recente bestemmingen. Priegelen op het kleine ronde scherm van de VIO zal dus niet vaak nodig zijn.

Dankzij de verbinding tussen de VIO en je smartphone kun je op het scherm van de VIO zien wanneer je gebeld wordt. Maar gek genoeg lukte het ons niet om die telefoontjes op te nemen via de VIO. Toch een minpunt.

Navigatie

Wanneer je de route hebt ingesteld, laat de VIO je positie en de eerstvolgende bocht zien op het ronde schermpje. Het systeem geeft duidelijke aanwijzingen zoals we gewend zijn van TomTom. De TomTom VIO geeft ook gesproken instructies, maar om deze te horen zul je de smartphone moeten koppelen aan een Bluetooth headset. Zo’n headset is niet meegeleverd.

De leesbaarheid van het VIO-scherm is matig. De helderheid wordt niet automatisch aangepast waardoor het scherm soms te licht of te donker is. Het is dan ook verstandig om zelf, in de instellingen van de app, de helderheid van het scherm op maximaal te zetten. Ook de kijkhoek van het scherm valt tegen. Stel het scherm daarom altijd zo af dat je er recht op kijkt.

Het aanraakscherm is drukgevoelig en reageert daardoor ook als je met je handschoenen op het scherm drukt en ook als het scherm nat is van de regen. Het scherm reageert helaas wel wat traag.

Lees ook