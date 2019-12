Wifi op nieuwe TomTom GO-modellen

Eerste indruk|Dit najaar zijn de nieuwe TomTom GO 520, 620, 5200 en 6200 verschenen. Deze navigatiesystemen hebben één opvallende nieuwe toevoeging. Ze kunnen verbinden via wifi zodat je gemakkelijk nieuwe updates en kaarten kan downloaden.

Conclusie

De wifi-verbinding op de nieuwe TomTom GO-modellen maakt het updaten van je navigatiesysteem een stuk makkelijker. Bij het updaten van je navigatiesysteem via een computer moet je er echt even voor gaan zitten, terwijl je er nauwelijks omkijken naar hebt als de TomTom dit zonder computerverbinding kan doen. Hierdoor is het gemakkelijker om vaker updates uit te voeren word je minder snel verrast door een aangepaste verkeerssituatie die niet in je navigatiesysteem staat.

Wifi

De nieuwe TomTom GO-modellen kunnen verbinden met internet via wifi, waardoor het bijwerken en downloaden van kaarten een stuk makkelijker is. Voorheen moest je je TomTom via een usb-kabel verbinden met de computer en TomTom Mydrive software installeren om de kaarten bij te werken. Bij installatie kan je nu gelijk verbinding maken met een wifi netwerk.

Update

De TomTom zal automatisch controleren of er updates zijn uitgekomen op het moment dat je verbonden bent met een wifi-netwerk. De TomTom geeft een melding van nieuwe updates wanneer je het apparaat aanzet. Het downloaden en installeren gaat niet automatisch, maar met enkele klikken is je apparaat weer bijgewerkt.

Alle updates zijn draadloos te downloaden en te installeren, maar de TomTom geeft altijd aan dat je het apparaat aan een stroombron moet verbinden. Je wilt natuurlijk niet dat je navigatiesysteem uitvalt tijdens het updaten.

Updates zijn gratis te downloaden, omdat alle apparaten beschikken over Lifetime World Maps. Via de Map-share community krijg je ook zeer regelmatig kaartupdates van kleine wijzigingen in de kaarten. Voorheen moest je elke keer je navigatiesysteem verbinden met de computer om deze updates te installeren, dat gaat nu een stuk gemakkelijker.

Kaarten

Ook het downloaden van nieuwe kaarten kan draadloos. De Europese kaarten zijn vooraf geïnstalleerd op alle toestellen, maar je kan gratis kaarten downloaden van elk ander land.

De navigatiesystemen hebben een interne opslagcapaciteit van 8 of 16 GB. Met 8 GB is er niet veel ruimte voor andere kaarten, maar met een micro-sd kaart kan je dit geheugen altijd uitbreiden. Om ruimte te maken kan je ook de kaart van Europa verwijderen en alleen de delen van Europa downloaden die jij nodig hebt. Dat kan bij grote kaarten even duren, dus doe dit niet vlak voordat je gaat vertrekken.