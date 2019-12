Elektronische nieuwtjes op CES

Nieuws|In Las Vegas is de Consumer Electronics Show (CES) begonnen. Producenten van consumentenelektronica presenteren de nieuwste snufjes aan de wereld. Onderzoeker Yvo Verschoor bezoekt de beurs namens de Consumentenbond en vertelt over de laatste nieuwtjes en trends.

Nieuwtjes en filmpjes van de CES 2011:

Onze Engelse zusterorganisatie Which? een review van de Lenovo's IdeaPad U1 (Engelstalig).

Onze Engelse zusterorganisatie Which? over de Samsung SH 100, een digitale camera (Engelstalig).

Een televisie kan veel meer zijn dan alleen een televisie. Onze leverde een bijdrage over de Smart TV van LG.

Tablets

Meest in de belangstelling staan de tablets. Zodra een fabrikant tijdens een persconferentie een dergelijk apparaat toont, schieten de fotografen en bloggers naar voren. Alle grote (en kleine) fabrikanten komen, na de eerder succesvolle introductie van de Apple iPad, met eigen tabletmodellen, of brengen andere of verdere versies uit. Alleen Sony heeft tot nu toe geen tablet laten zien. Blackberry wel, de Blackberry Playbook.

Streaming muziek

Veel producenten springen in de markt van 'muziek-in-the-cloud': het afspelen van op een internetserver opgeslagen muziek (downloaden van muziek is niet meer nodig; je kunt het direct 'streamen': de mediabestanden afspelen terwijl je ze ophaalt). In Nederland kan dit al met Spotify.com, dat wereldwijd aan de weg timmert. Sony kondigde 'Qriocity' aan (spreek uit: curiosity). Toshiba werkt samen met 7digital om 'Toshiba Music Place' tot stand te brengen, Cisco gelooft helemaal in het uit de cloud halen van allerlei media. 'Muve' en 'Pure' zijn voorlopig vrij onbekende spelers op de Nederlandse markt, maar ook zij hebben streaming-muziekdiensten.

3D (tv) met en zonder bril

Alle grote fabrikanten doen 'iets' met 3D. Toshiba onderscheidt zich met een brilloze 3D TV. De fabrikant gebruikt een speciale techniek om het 3D-effect tot stand te brengen. Sony houdt het bij bril-3D TV. Op de 3D-stand staan veel andere tv's die zonder 3D-bril werken maar de marktintroductie is nog ver weg; het zijn prototypen. De Sony PlayStation gamecomputer, diverse compactcamera's en videocamera's; allemaal kunnen ze iets met 3D. De videocamera beeldschermpjes 'doen' 3D overigens weer zonder bril. Ook Sharp en Samsung laten bril-tv's zien. Samsung liet een bril zien die een stuk lichter is - en lichter oogt.

Internet-tv

Alle grote merken houden op de CES 2011 een verhaal over het samengaan en combineren van televisie en internetdiensten. De trend is al langer aan de gang maar de producten worden volwassen. Op de stand van Sony staan diverse tv's die voorzien zijn van Google TV. Er is ook een Blu ray-speler met deze functionaliteit. We hebben even met het systeem gewerkt. Het werkt een stuk sneller en soepeler dan andere internet-tv oplossingen, zo lijkt het.

Cisco is een bijzondere speler in dit verband, omdat het strikt genomen geen TV's maakt, maar alleen kastjes die erop aangesloten kunnen worden. Zoals routers, iPads, tablets, andere tv's. Cisco beweert software te hebben waarmee de bestaande tv weer 'modern' kan worden. Een tv-uitzending neem je als het ware mee van tablet, naar tv, naar je mobiele telefoon, waar je ook bent, en altijd online. Cisco zegt het een en ander met open standaarden te willen bereiken. Ze lijken daar gezien hun plek in de markt ook meer reden voor te hebben dan bijvoorbeeld een Sony of Samsung.

Samsung komt in ieder geval met een eigen systeem: de Media Hub.

Onderzoeker Yvo Verschoor doet ook op zijn Twitterpagina verslag van de CES: www.twitter.com/yvertier. Via een tweet aan @yvertier kun je hem eventueel vragen stellen.

