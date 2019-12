Collectieve schadevergoeding voor consumenten in zicht

De motie vraagt de regering om voor 1 februari 2012 een stappenplan te presenteren waarmee representatieve belangenorganisaties zoals de Consumentenbond schade collectief kunnen verhalen vanaf 2013. Hiermee wordt een belangrijk hiaat in de Nederlandse wetgeving gerepareerd: dan kan eindelijk bij de rechter een collectieve schadevergoeding in geld worden afgedwongen wanneer groepen consumenten gedupeerd zijn door collectieve inbreuken op het consumentenrecht of overtredingen van het mededingingsrecht.

Op dit moment is het voor groepen gedupeerde consumenten van bijvoorbeeld de legionella-uitbraak in Bovenkarspel, de woekerpolisaffaire of het bierkartel onmogelijk om op een efficiente manier in één collectieve procedure hun schade vergoed te krijgen. Bedrijven die aansprakelijk of verantwoordelijk zijn voor deze praktijken worden vaak bestraft, maar daarmee is de veroorzaakte schade nog niet gecompenseerd.

De Consumentenbond roept de regering op voortvarend aan de slag te gaan met de uitvoering van deze motie zodat het fundamentele recht op schadevergoeding voor consumenten realiteit wordt.

