Consumenten gebaat bij netneutraliteit en cookiewetgeving

Nieuws|De Consumentenbond is zeer blij dat de Tweede Kamer vandaag netneutraliteit in wet heeft vastgelegd. Hierdoor zullen telecomaanbieders vrije toegang blijven geven tot belangrijke internetdiensten. Ook heeft de Kamer nieuwe cookiewetgeving aangenomen. De Consumentenbond hoopt dat de Tweede Kamer erop toeziet dat de wet gebruiksvriendelijk wordt ingezet.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Dit is dubbel goed nieuws. Netneutraliteit wordt beschermd zodat aanbieders niet bepaalde internetdiensten mogen blokkeren of extra belasten. Consumenten moeten eenvoudig en effectief gebruik kunnen maken van hun recht om cookies te weigeren zonder dat het bezoek aan websites bemoeilijkt wordt’. Daarnaast staat de privacy van consumenten voorop in de nieuwe cookiewetgeving.

Commotie

De Consumentenbond riep al eerder de Tweede Kamer op om netneutraliteit te beschermen en bij de invoer van de cookiewetgeving het belang van consumenten voorop te stellen.

Aanbieders van mobiel internet wilden hun klanten extra laten betalen voor diensten zoals Skype en YouTube. Dit leidde tot veel commotie binnen en buiten de Tweede Kamer. Het besluit van de Kamer garandeert een open mobiel internet.