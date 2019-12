Dikke onvoldoende voor Belastingtelefoon

Nieuws|Een vraag over de Belastingaangifte 2010 stellen aan de Belastingtelefoon is geen goed idee. De hulplijn mag dan gratis zijn, de kwaliteit van de antwoorden is slecht. De antwoorden op de 50 vragen die de Consumentenbond aan de Belastingtelefoon stelde, waren grotendeels fout of incompleet. Slechts 17 antwoorden waren correct. Het eindoordeel voor de kwaliteit van de Belastingtelefoon komt daarmee op een 4-min. Meer informatie over het onderzoek naar de Belastingtelefoon is te lezen in de Geldgids van februari/maart 2011.