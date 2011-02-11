Dikke onvoldoende voor Belastingtelefoon

Consumentenbond concludeert: betere service, maar slechte antwoorden

De Belastingtelefoon verbetert wel, met name op service-aspecten zoals de wachttijden en de begroeting. Ook in 2009 scoorde de Belastingtelefoon een dikke voldoende op deze service-aspecten.

Toch is de kwaliteit van antwoorden sinds die tijd niet verbeterd. Zelfs op eenvoudige vragen als 'ik wil bezwaar aantekenen tegen een aanslag, krijg ik dan automatisch ook uitstel van betaling?' kwamen onvolledige antwoorden. Gelukkig leverden deze antwoorden geen nadelen op voor de consument, maar wel een hoop extra werk.

Vragen aan Belastingtelefoon

In de Geldgids en op www.consumentenbond.nl/belastingtelefoon is na te lezen welke vragen de Consumentenbond aan de Belastingtelefoon heeft voorgelegd en wat het juiste antwoord had moeten zijn.

Belastingaangifte 2010

Belastingaangifte blijft dus een zaak van hoofdbrekens, zeker nu blijkt dat de Belastingdienst consumenten kwalitatief niet goed helpt bij het beantwoorden van hun vragen.

Consumenten met vragen over de Belastingaangifte 2010 kunnen ook op de website van de Consumentenbond terecht voor online Belastinghulp: een overzicht van veelgestelde vragen met antwoord van een belastingexpert en om een minigids Belastingvoordelen aan te vragen.

Meer informatie

Leden krijgen de mogelijkheid hun eigen vragen te stellen aan de Belastingexpert van de Consumentenbond of met korting gebruik te maken van het advies van een Belastingadvieskantoor. Kijk voor meer informatie op: www.consumentenbond.nl/onlinebelastinghulp.