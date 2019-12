Eenvoudig energie besparen

Dit schrijft de Consumentenbond in het boek '301 Gouden Energiebesparingtips'. Met het boek wil de Consumentenbond consumenten helpen om op energie te besparen, voor zowel hun portemonnee als het milieu.

Met een aantal simpele maatregelen kunnen consumenten makkelijk op energie besparen. Zo kunnen consumenten kiezen voor oplaadbare batterijen en een lichtsensor en helpt het om een volle koelkast kouder in te stellen. Dubbelzijdig printen en de was uithangen in plaats van in de droger stoppen, zijn ook suggesties om het energieverbruik te verminderen. Consumenten die ook buitenshuis willen bijdragen aan een schoner milieu, kunnen beter wijn kopen dan bier en minder vaak de airco aanzetten in de auto.

Energievergelijker

Een andere tip om te besparen op de energierekening is energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Met de Energievergelijker van de Consumentenbond zien consumenten in 3 stappen of ze niet te veel betalen voor hun energie. Loont het om een andere aanbieder te kiezen, dan helpt de bond om de overstap soepel te laten verlopen. Overstappen naar een andere energieleverancier kan honderden euro's korting opleveren. De Energievergelijker en meer tips om op energie te besparen, staan op www.consumentenbond.nl/energie.