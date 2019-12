Gratis beveiligen beter dan McAfee

Nieuws|Het pakket van McAfee Internet Security 2011 is de hekkensluiter in het onderzoek van de Consumentenbond naar beveiligingssoftware. Het scoort een dikke onvoldoende op de kwaliteit van de firewall en het opsporen van 'malware', de verzamelnaam voor diverse virussen. Bovenaan de lijst staat ESET Smart Security 4. De bond onderzocht in totaal veertien betaalde internet beveiligingspakketten met minimaal een virusscanner en een firewall en daarnaast vier gratis virusscanners zonder firewall.

De geteste gratis beveiligingspakketten komen in het onderzoek redelijk tot goed uit de bus. De gratis pakketten hebben geen firewall, maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het blijkt dat de firewalls van de betaalde pakketten lang niet altijd beter zijn dan de standaard firewall van Windows. Op de campagnesite laatjeniethacken.nl van de Consumentenbond staat een praktische checklist voor veilig internetten en hoe je gratis beveiligingssoftware installeert.

Addertjes onder het gras

Bij het kopen van de software vond de bond ook weer vele addertjes onder het gras. Veel aanbieders probeerden ongevraagd onnodige extra's of duurdere versies aan te smeren. Bij het online kopen van software met creditcard is er een kans dat er na een jaar weer automatisch geld wordt afgeschreven. Dit soort praktijken gebeurt vooral bij bekende aanbieders als Symantec en McAfee. In het testoordeel speelde dit geen rol, maar het valt op dat de fabrikanten van de best geteste producten niet meedoen aan dit soort trucs. Het volledige verhaal en onderzoek staat in de Digitaalgids van maart/april 2011.

