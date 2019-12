Hulp bij belastingaangifte 2010

Nieuws|Belastingaangifte doen blijft een zaak van hoofdbrekens. De Consumentenbond heeft uit de - bijna 800 - vragen van leden en niet-leden die in 2010 binnenkwamen de tien grootste knelpunten op een rij gezet. Eén daarvan is bijvoorbeeld: zijn reiskosten die iemand maakt om zijn partner te bezoeken in het ziekenhuis aftrekbaar, en hoe zit het met de parkeerkosten? Lees meer over de belastingaangifte 2010 op de website van de Cosumentenbond of bestel de Consumentenbond Belastinggids 2011.

De belastingaangifte 2010 is een stuk ingewikkelder geworden. Rondom de eigenwoningregeling is er veel veranderd net als aangifte doen van kapitaalverzekeringen met een lijfrenteclausule. Ook bij het aftrekken van giften is er het een en ander gewijzigd. In de Belastinggids 2011 staan tips, checklists en tabellen de belastingaangifte gemakkelijker te maken.

Voorlopige teruggaaf

De eerste maanden van het nieuwe jaar staan traditioneel in het teken van de belastingaangifte, want om in aanmerking te komen voor een voorlopige teruggaaf moet de aangifte uiterlijk op 1 april 2011 bij de Belastingdienst binnen zijn. De Belastingdienst controleert dit jaar extra op het op tijd doen van aangifte. Als aangifte doen voor 1 april 2011 niet lukt, vraag voor die datum uitstel aan.

