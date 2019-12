Minister wil onderzoek naar gebruik DPI

Nieuws|Op verzoek van minister Verhagen van Economische Zaken (ELI) gaan telecomtoezichthouder OPTA en privacywaakhond CBP in overleg om het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) door telecomaanbieders te onderzoeken. De minister wil net als de Consumentenbond weten of de telecomaanbieders met het gebruik van DPI regels hebben overtreden en of de privacy van burgers is aangetast. De Consumentenbond is verheugd dat de minister gehoor geeft aan de oproep van onder meer de Consumentenbond om een onderzoek in te stellen.