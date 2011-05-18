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Minister wil onderzoek naar gebruik DPI

Nieuws
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Op verzoek van minister Verhagen van Economische Zaken (ELI) gaan telecomtoezichthouder OPTA en privacywaakhond CBP in overleg om het gebruik van Deep Packet Inspection (DPI) door telecomaanbieders te onderzoeken. De minister wil net als de Consumentenbond weten of de telecomaanbieders met het gebruik van DPI regels hebben overtreden en of de privacy van burgers is aangetast. De Consumentenbond is verheugd dat de minister gehoor geeft aan de oproep van onder meer de Consumentenbond om een onderzoek in te stellen.

Gepubliceerd op:18 mei 2011

Het onderzoek is nodig omdat KPN en Vodafone toegeven het mobiele internetverkeer van klanten te analyseren met behulp van DPI. KPN zegt DPI te gebruiken om de chatsoftware WhatsApp op smartphones te meten. Met behulp van DPI willen de aanbieders in de toekomst klanten extra factureren voor bijvoorbeeld het gebruik van Skype.

Nieuwe techniek

DPI is een techniek waarmee telecomaanbieders onderscheid kunnen maken tussen verschillende typen internetverkeer (e-mail, peer-to-peer, web). DPI kan in positieve situaties gebruikt worden om virussen tegen te houden maar de techniek kan ook toegepast worden om telefoon-, e-mail en smsverkeer te bekijken.

Zie ook bericht 13 mei 'Snel onderzoek naar DPI'