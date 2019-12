Nieuwe printer niet voordeliger dan nieuwe cartridges

De Consumentenbond bekeek de prijzen van printers, van de inkt die daarbij zit en van cartridges met een grote capaciteit. Deze laatste bevatten meer inkt dan de standaard cartridges en fabrikanten raden ze vaak aan. Bij 4 van de onderzochte printers zijn de patronen met grote capaciteit duurder dan de aanschaf van een nieuwe printer, maar deze cartridges bevatten dan ook meer inkt dan de meegeleverde patronen bij die printers.

Kostenbesparing

Uit het oogpunt van kostenbesparing is het belangrijk om de printerkeus af te stemmen op het printgedrag. Goedkope printers zijn het duurst in gebruik, dus vooral aan te raden voor mensen die weinig printen. Wie veel print kan beter een duurdere printer aanschaffen met lage inktkosten per printje. Een andere besparingsoptie is in plaats van inktpatronen van de printerfabrikant alternatieve cartridges te gebruiken. Meer informatie over de kwaliteit hiervan en over de prijspeiling van printers en cartridges staat in de Consumentengids van oktober.

