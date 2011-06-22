Onderzoek hygiëne verpleeghuizen moet openbaar

Aanleiding van het debat is een onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat het beroerd gesteld is met de hygiëne in verpleeghuizen. De Consumentenbond betreurt het dat een verplichte jaarlijkse toets door de verpleeghuizen zelf met openbaarmaking van de resultaten achterwege blijft. In zijn campagne ‘kiezen moet kunnen’ pleit de Consumentenbond juist voor het vaker openbaar maken van onderzoeken waardoor beter kiezen in de zorg mogelijk is.

Wensen en behoeften

De staatssecretaris wil wensen en ervaringen onder bewoners van verpleeghuizen beter laten aansluiten bij hun behoeften. Volgens de Consumentenbond lost een dergelijk onderzoek de problemen zoals geconstateerd in het onderzoek van de Consumentenbond niet op. De vereniging van verpleeghuizen, Actiz, biedt haar leden een instrument om de hygiëne zelf te onderzoeken. Een verplichting hiertoe en openbaarmaking van de onderzoeksgegevens biedt de consumenten inzicht in de staat van de verpleeghuizen en helpt bij het maken van een keuze.