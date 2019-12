Onderzoek hygiëne verpleeghuizen moet openbaar

Nieuws|De Tweede Kamer en de Staatssecretaris van Volksgezondheid hebben in een kamerdebat afgesproken dat de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) nog dit jaar extra onderzoek gaat doen naar de hygiëne in verpleeghuizen. Bart Combée, directeur Consumentenbond: ‘Goed nieuws want de IGZ gaat nu onaangekondigd steekproefsgewijs de hygiëne controleren. Onduidelijk is alleen hoe omvangrijk dit onderzoek wordt opgezet en wat er met de resultaten gebeurt.’

Aanleiding van het debat is een onderzoek van de Consumentenbond waaruit bleek dat het beroerd gesteld is met de hygiëne in verpleeghuizen. De Consumentenbond betreurt het dat een verplichte jaarlijkse toets door de verpleeghuizen zelf met openbaarmaking van de resultaten achterwege blijft. In zijn campagne ‘kiezen moet kunnen’ pleit de Consumentenbond juist voor het vaker openbaar maken van onderzoeken waardoor beter kiezen in de zorg mogelijk is.

Wensen en behoeften

De staatssecretaris wil wensen en ervaringen onder bewoners van verpleeghuizen beter laten aansluiten bij hun behoeften. Volgens de Consumentenbond lost een dergelijk onderzoek de problemen zoals geconstateerd in het onderzoek van de Consumentenbond niet op. De vereniging van verpleeghuizen, Actiz, biedt haar leden een instrument om de hygiëne zelf te onderzoeken. Een verplichting hiertoe en openbaarmaking van de onderzoeksgegevens biedt de consumenten inzicht in de staat van de verpleeghuizen en helpt bij het maken van een keuze.