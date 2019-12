Onderzoek naar belastingaangifte

Nieuws|Op dit moment heeft pas 45,6% van bijna 1200 ondervraagden zijn aangifte inkomstenbelasting 2010 ingevuld. Het merendeel (63%) maakt dit jaar gebruik van de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting 2010. In 9% van de gevallen blijken er echter nogal wat gegevens te ontbreken of fout te zijn bij die vooraf ingevulde aangifte, denk daarbij aan waarde van de woning, inkomensgegevens of pensioengegevens. De Consumentenbond voert doorlopend onderzoek uit naar de belastingaangifte 2010 voor zijn campagne Belastingen.

11% van alle respondenten vindt het doen van aangifte moeilijk tot heel erg moeilijk. Zij hebben wel voorstellen hoe het makkelijker kan worden: alles duidelijker omschrijven in normale, begrijpelijke taal en meer voorbeelden gebruiken. 25% maakt gebruik van een belastingexpert. De resterende respondenten laten zich helpen door familie, kennissen of de ouderen- of vakbond. 58%, vult de aangifte zelf in en maakt hierbij vooral gebruik van meerdere informatiebronnen, zoals de website van de Belastingdienst of een belastinggids.

1 april

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de 1200 ondervraagden aangifte doen uitstelt tot de laatste weken. Het is belangrijk dat iedereen binnen nu en 2 weken belastingaangifte doet of uitstel aanvraagt. De Belastingdienst controleert dit jaar extra op het doen van tijdige aangifte. De bond roept consumenten op gegevens op de voorafingevulde aangifte goed te controleren, omdat consumenten zelf verantwoordelijk zijn voor het insturen van de juiste gegevens. Ga er dus niet automatisch van uit dat de gegevens die al ingevuld zijn kloppen.



Voor meer informatie of hulp bij de belastingaangifte kan iedereen terecht op www.consumentenbond.nl/belastinghulp

Of bel naar: 0800 - 6161.