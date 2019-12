Luchtvaartpassagiers met lege handen

Nieuws|Passagiers kunnen vanaf 1 januari 2012 geen hulp meer inroepen van de Geschillencommissie Luchtvaart voor compensatie bij een geannuleerde, langdurig vertraagde of overboekte vlucht. De Consumentenbond en ANWB doen daarom een dringend beroep op de Tweede Kamer om in het Algemeen Overleg van 21 december bij staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) aan te dringen op maatregelen die consumenten in staat stellen hun recht te halen bij geschillen met luchtvaartmaatschappijen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De staatssecretaris wil eigenlijk maar één ding: afwachten. De luchtvaartmaatschappijen hebben de stekker uit de Geschillencommissie Luchtvaart getrokken. Vanaf 1 januari moeten consumenten naar de rechter, of weer hun beklag gaan doen bij de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze heeft tot nog toe de luchtvaartmaatschappijen niet in het gareel kunnen krijgen. De staatssecretaris wil de IVW echter geen enkele extra bevoegdheid of aansporing geven om strenger op te treden. Hij maakt daarmee een keuze voor de luchtvaartsector; passagiers blijven vanaf 1 januari met lege handen achter.'

Maatregelen

Veel consumenten krijgen bij annulering, langdurige vertraging of overboeking nog steeds niet de compensatie waar ze recht op hebben. De IVW kan wel boetes opleggen aan luchtvaartmaatschappijen, maar niet in individuele gevallen compensatie afdwingen wat een geschillencommissie wel kan. Zonder extra maatregelen moeten passagiers vanaf 1 januari naar de rechter stappen als zij ten onrechte geen compensatie krijgen. Voor consumenten is dat geen realistische stap. De Consumentenbond en de ANWB roepen de Tweede Kamer daarom op om:

A. Met de grootst mogelijke spoed een pakket handhavingmaatregelen aan te nemen dat leidt tot betere en strengere handhaving door de IVW van de passagiersrechten.

B. Niet te wachten op een aangekondigd Europees initiatief voor de oprichting van een platform voor alternatieve (online) geschilbeslechting, maar aan te dringen om hier op korte termijn in Nederland mee starten, zodat passagiers snel en laagdrempelig hun recht kunnen halen.

