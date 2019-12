Telfort koploper storingen in 2010

Nieuws|Uit een analyse van de 16.500 storingsmeldingen die de Consumentenbond in 2010 met de providermonitor verzamelde, blijkt Telfort het slechtst te scoren. Bij 2400 mensen die deelnamen aan het panelonderzoek kwam een internetstoring bij Telfort-klanten maar liefst 83% keer voor. Bij de beste provider XS4ALL is het percentage storingen ook nog hoog met 42%.

In 2010 kreeg 40% van de Telfort-klanten in het panel maar liefst drie of meer internetstoringen, tegen 9% voor XS4ALL. De beruchtste en meest voorkomende storing bij een provider is de 'dode lijn', helemaal geen internetverbinding. Acht van de tien panelleden in het onderzoek overkwam dit, 87% van de abonnees van Telfort en 90% van Caiway.

Helpdesks

Lang wachten bij het bellen van de helpdesk en geen reactie op e-mails is schering en inslag bij internetproviders. Bij Caiway moest meer dan de helft van de bellers lang wachten of kwam er helemaal niet door. Ook bij UPC, Telfort en KPN ligt dat percentage boven de 30%. Op klachten via een brief, mail of webformulier kreeg gemiddeld één op de drie klagers in 2010 helemaal geen antwoord. Zeelandnet reageerde daarentegen op 93% van de ingezonden klachten. In de Digitaalgids van januari/februari 2011 is de volledige analyse van het panelonderzoek te lezen.

