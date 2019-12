Toezicht op prijstransparantie vliegtickets goed voor consumenten

Nieuws|Vanaf 1 juni 2011 heeft de Consumentenautoriteit (CA) de bevoegdheid om in te grijpen als aanbieders van vliegtickets consumenten om de tuin leiden met misleidende ticketaanbiedingen. De Consumentenbond juicht deze handhavingsbevoegdheid van de CA zeer toe en verwacht dat door streng toezicht van de CA de misstanden in de sector eindelijk tot het verleden behoren.

Al jaren krijgt de Consumentenbond klachten over misleidende ticketprijzen. Volgens Europese regels zijn aanbieders van vliegtickets verplicht om de volledige prijs te vermelden, inclusief alle onvermijdelijke bijkomende kosten. Daarnaast moeten zij alle prijsonderdelen en voorwaarden vermelden. Consumenten mogen ook niet met vooraf aangevinkte hokjes verleid worden tot het kopen van extra diensten, zoals een verzekering of betalen met creditcard. De Consumentenbond opende in 2009 het meldpunt 'Reislokkertjes' en verzocht de CA om op grond van de Wet Oneerlijke Handelspraktijken in te grijpen.

Campagne Vlieg-recht

De Consumentenbond startte op 16 mei met de campagne Vlieg-recht. Geef passagiers ruim baan! Met de campagne wil de Consumentenbond consumenten bewust maken van hun rechten als passagier. Ook wil de Consumentenbond de luchtvaartmaatschappijen dwingen zich aan de wet te houden en zich klantvriendelijker op te stellen. De Consumentenbond is benieuwd naar de ervaringen van passagiers. Op www.consumentenbond.nl/vliegrecht kunnen deze gemeld worden.

