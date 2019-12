Tot honderden euro’s voordeel door energieveiling

Nieuws|Consumenten kunnen tot honderden euro’s besparen op hun energierekening door zich aan te melden voor het Energiecollectief, georganiseerd door de Consumentenbond. Vanaf 9 mei 2011 bieden energieleveranciers in een veiling hun laagste tarieven. Consumenten die zich vrijblijvend hebben ingeschreven, ontvangen het scherpste bod en kunnen daarop besluiten om over te stappen.

De Consumentenbond organiseert de veiling om zo veel mogelijk consumenten te laten profiteren van de laagste tarieven. 'We roepen leden en niet leden op om zich in te schrijven voor dit energiecollectief', zegt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Hoe groter de groep, hoe aantrekkelijker het voor energieleveranciers is om de laagste tarieven te bieden. Elke energiemaatschappij kan bieden, consumenten kunnen de veiling via onze site volgen. Na de veiling krijgen consumenten een aanbod. In één oogopslag zien consumenten hoeveel ze kunnen besparen als ze overstappen'.

Veiling

Consumenten kunnen zich van 15 april tot en met 12 mei 2011 aanmelden. Ook niet-leden kunnen zich vrijblijvend inschrijven en tegen een proeflidmaatschap van €5 gebruik maken van dit energiecollectief. Van 9 tot 13 mei 2011 kunnen energieleveranciers bieden. Deelnemers ontvangen vanaf 16 mei een aanbod, maar zitten nergens aan vast. De Consumentenbond regelt de overstap voor wie besluit om over te stappen. Voor vragen of opmerkingen kunnen consumenten bellen met een speciale helpdesk.

Zie ook: https://www.consumentenbond.nl/energiecollectief