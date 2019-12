Tweede Kamer: compensatie bij telecomstoringen

De Kamer wil dat minister Verhagen de compensatie in de Telecommunicatiewet regelt. De Consumentenbond pleit voor een regeling die vergelijkbaar is met de regeling in de energiemarkt. Daar hebben elektriciteitsbedrijven een wettelijke plicht om consumenten te compenseren wanneer een storing op het elektriciteitsnetwerk langer dan een aantal uren duurt.

Willekeur

Een wettelijke regeling schept duidelijkheid voor consumenten en aanbieders en maakt een einde aan de willekeur bij compensatie na telecomstoringen. Vaak krijgen consumenten niets na een storing en soms besluit de aanbieder te compenseren in natura.

Lees ook: