Gratis advies op de #Garantiedag

Slechts 40% van de Nederlanders weet dat ze de winkelier ook na de fabrieksgarantie nog kunnen aanspreken op het wettelijk recht op een deugdelijk product. Geregeld betalen consumenten onterecht voor reparaties of voor een nieuw of vervangend artikel. Door iedereen met een garantieprobleem van persoonlijk advies te voorzien, wil de Consumentenbond dit probleem verkleinen.

Verkeerde informatie

Verkeerde informatie van winkeliers zet consumenten nogal eens op het verkeerde been over hun rechten. Zo staat bijvoorbeeld op de BCC-site dat zij bij een defect apparaat 'bemiddelen tussen u en de fabrikant'. In de informatie van de Kijkshop over mobiele telefoons staat dat er een fabrieksgarantie van 1 jaar geldt voor fabricagefouten. Daarna wordt er niet meer kosteloos gerepareerd. Consumenten die op 29 november geen gebruik kunnen maken van de Garantiedag, kunnen de garantiechecker raadplegen.

