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Gratis advies op de #Garantiedag

Nieuws
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Consumenten weten niet altijd wat hun wettelijke garantierechten zijn en winkeliers informeren hier nogal eens verkeerd over. Daarom organiseert de Consumentenbond op donderdag 29 november de #Garantiedag. Op Facebook en Twitter (Vragen kunnen met #garantiedag op twitter gesteld worden aan @cbhelpt) kunnen alle consumenten een dag lang hun garantievragen aan deskundigen voorleggen en krijgt iedereen een advies op maat.

Gepubliceerd op:27 november 2012

Slechts 40% van de Nederlanders weet dat ze de winkelier ook na de fabrieksgarantie nog kunnen aanspreken op het wettelijk recht op een deugdelijk product. Geregeld betalen consumenten onterecht voor reparaties of voor een nieuw of vervangend artikel. Door iedereen met een garantieprobleem van persoonlijk advies te voorzien, wil de Consumentenbond dit probleem verkleinen.

Verkeerde informatie

Verkeerde informatie van winkeliers zet consumenten nogal eens op het verkeerde been over hun rechten. Zo staat bijvoorbeeld op de BCC-site dat zij bij een defect apparaat 'bemiddelen tussen u en de fabrikant'. In de informatie van de Kijkshop over  mobiele telefoons staat dat er een fabrieksgarantie van 1 jaar geldt voor fabricagefouten. Daarna wordt er niet meer kosteloos gerepareerd. Consumenten die op 29 november geen gebruik kunnen maken van de Garantiedag, kunnen de garantiechecker raadplegen.

Zie ook: