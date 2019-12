Geen downloadverbod in Nederland

Nieuws|De Consumentenbond is verheugd dat er in Nederland geen downloadverbod komt. De Tweede Kamer heeft op donderdag 20 december de motie Verhoeven/Oosenburg aangenomen en daarmee een downloadverbod in Nederland geblokkeerd. De Consumentenbond riep de Tweede Kamer vorige week op de motie te steunen.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Het is goed voor consumenten dat een downloadverbod nu van de baan is. Een downloadverbod is alleen te handhaven door consumenten te bespioneren. Bovendien is het onduidelijk of een downloadverbod wel effect heeft.' Door een downloadverbod uit te sluiten heeft de Kamer zich voor de nabije toekomst verbonden aan het thuiskopiestelsel.

Thuiskopiestelsel



De Consumentenbond wil het thuiskopiestelsel in de toekomst verder aanpassen en deed eind 2011 samen met de vakbonden voor musici, dansers en auteurs een voorstel aan de Tweede Kamer om in twee stappen het thuis kopiëren en up- en downloaden voor eigen gebruik op het internet te reguleren en legaliseren. Zo krijgen auteurs en uitvoerend kunstenaars een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun prestaties, wordt het auteursrecht gerespecteerd én blijven de vrijheden van consumenten op het internet behouden.

