Downloadverbod blokkeren belangrijk

'Het downloadverbod is een bedreiging voor de vrijheid en privacy van consumenten op internet', vindt Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Het handhaven van zo'n verbod kan alleen door consumenten te bespioneren. Bovendien is de effectiviteit van een downloadverbod twijfelachtig.' De Consumentenbond ziet liever dat de industrie consumenten voorziet van een betaalbaar aanbod van films en muziek, van goede kwaliteit en met voldoende keuze.

Reguleren en legaliseren

De Consumentenbond deed eerder samen met de vakbonden voor musici, dansers en auteurs een voorstel aan de Tweede Kamer om in twee stappen het thuis kopiëren en up- en downloaden voor eigen gebruik op het internet te reguleren en legaliseren. Zo krijgen auteurs en uitvoerend kunstenaars een redelijke vergoeding voor het gebruik van hun prestaties, wordt het auteursrecht gerespecteerd én blijven de vrijheden van consumenten op het internet behouden.

Brief Consumentenbond aan Tweede Kamer

