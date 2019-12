Gevangen hypotheekklanten

Als de rentevasteperiode van een hypotheek afloopt, is het belangrijk dat consumenten zonodig kunnen overstappen naar een andere aanbieder. Dit prikkelt banken om ook hun bestaande klanten concurrerende rentetarieven aan te bieden. Als de plannen van de overheid doorgaan om voortaan bij alle hypotheekvormen annuïtaire aflossing te verplichten, zitten klanten met een bestaande (aflossingsvrije) hypotheek gevangen. Deze groep consumenten is volledig afhankelijk van hun huidige geldverstrekker voor het bieden van een redelijk en concurrerend verlengingstarief. Banken zijn strenger in hun acceptatiebeleid, sinds de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF) uit 2011 voorschrijft dat consumenten nog maar maximaal 50% aflossingsvrij mogen lenen. Dankzij plannen van Minister De Jager worden consumenten niet meer geconfronteerd met rentediscriminatie van de huidige geldverstrekker. Wel wordt de keuzevrijheid drastisch beperkt op het moment dat alleen nog annuïteitenhypotheken toegestaan zijn.

Weinig concurrentie

De Nederlandse hypotheekmarkt is al kwetsbaar voor een gebrek aan concurrentie doordat 70% van de hypotheken in handen is van de drie grootste geldverstrekkers. "Deze plannen maken het gebrek aan concurrentie alleen nog maar erger, wat de positie van consumenten drastisch verzwakt. Alleen de politiek kan verandering brengen in deze zorgelijke situatie", aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.