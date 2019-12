Incassomisbruikers hebben vrij spel

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Banken hebben blijkbaar geen efficiënt systeem om elkaar te waarschuwen voor bedrijven die willens en wetens ten koste van consumenten misbruik maken van het incassosysteem'. Door te 'bankhoppen' zijn inmiddels al honderden consumenten door Hotelgoldcard/Hotelgroup Passport gedupeerd. De Consumentenbond heeft bij Currence erop aangedrongen dat banken incasserende bedrijven nauwlettender in de gaten houden en elkaar informeren bij misbruik.

Incassobureau

Hotelgoldcard/Hotelgroup Passport ontfutselt in telefonische verkoopgesprekken bankrekeningnummers en schrijft via een tussenpersoon €153,95 via automatische incasso af. Wie het bedrag storneert, krijgt een incassobureau op zijn dak. Eerst bankierde het bedrijf bij Rabobank en SNS en vervolgens bij de ING. Die ondernam na melding van de Consumentenbond direct actie en blokkeerde het incassocontract. De Consumentenbond heeft ABN AMRO alvast gewaarschuwd voor de praktijken van Hotelgoldcard, maar hoopt vooral dat banken dit in de toekomst zelf zullen doen.