KPN-klanten: wijzig wachtwoorden zo snel mogelijk

Nieuws|De hack van een KPN-systeem en het afsluiten van 2 miljoen e-mailadressen hebben de kwetsbaarheid van wachtwoorden weer aangetoond. Inmiddels heeft KPN zijn klanten geïnformeerd over de gevolgen van de hack. De Consumentenbond adviseert KPN-klanten hun wachtwoord direct aan te passen, óók op andere sites waarvoor ze datzelfde wachtwoord gebruiken.

Veel consumenten gebruiken hetzelfde wachtwoord om op verschillende websites in te loggen. Dat is een risico. Wanneer een wachtwoord voor een website openbaar wordt, kunnen kwaadwillenden dat wachtwoord uitproberen op andere sites. Daarom adviseert de Consumentenbond om belangrijke wachtwoorden (voor e-mail of voor financiële diensten) nooit op meerdere plekken te gebruiken. Meer tips voor het veilig gebruik van wachtwoorden staan op de website van de Consumentenbond.

Schadevergoeding

Na de online-publicatie van een lijst met gegevens van ruim 500 personen met een KPN-mailadres sloot de KPN uit voorzorg de toegang tot e-mail af. Inmiddels is duidelijk dat de wachtwoorden op die lijst niet van KPN maar van de webwinkel baby-dump.nl afkomstig zijn. Deze webwinkel is vorig jaar gehackt. KPN heeft de e-mail toegang inmiddels hersteld. Klanten die schade hebben geleden kunnen op de website van KPN een aanvraag doen tot schadevergoeding.

Zie ook de video: Veilig wachtwoordgebruik