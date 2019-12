Orthodontisten verhogen zelfs prijzen lopende behandelingen

Nieuws|Orthodontisten verhogen niet alleen hun tarieven maar ook de kosten voor lopende behandelingen en voor behandelingen waarvoor in 2011 al een offerte was afgegeven. Zo wordt het maandbedrag voor controles soms met 30% verhoogd van €43 naar €56 zonder consumenten vooraf te informeren. De Consumentenbond laakt de prijsverhogingen en gaat onderzoeken of er juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de orthodontisten.

De mogelijkheden om binnen de mondzorg over te stappen naar een andere zorgverlener zijn beperkt. Bij een lopende behandeling bij de orthodontist is dat helemaal onmogelijk. Orthodontisten gebruiken dit nu door, ondanks eerdere offertes, tussentijds prijzen te verhogen. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'Orthodontisten schroeven hun prijzen flink op en compenseren daarmee de prijsverlaging die vorig jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werd doorgevoerd. Overigens was dit slechts een gedeeltelijke doorvoering van een prijsverlaging'.

Niet alleen tandartsen en orthodontisten

Het loslaten van vaste prijzen in de mondzorg per 1 januari 2012 zorgt voor grote beroering. Een compleet beeld van de kostenstijging van de behandelingen is nog niet goed te geven. Wel is duidelijk dat individuele mondzorgers hun kans grijpen en de tarieven opschroeven. Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat ook mondhygiënisten soms forse prijsverhogingen doorvoeren.

Eerdere berichten: