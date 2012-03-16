Orthodontisten verhogen zelfs prijzen lopende behandelingen

De mogelijkheden om binnen de mondzorg over te stappen naar een andere zorgverlener zijn beperkt. Bij een lopende behandeling bij de orthodontist is dat helemaal onmogelijk. Orthodontisten gebruiken dit nu door, ondanks eerdere offertes, tussentijds prijzen te verhogen. Bart Combée, directeur Consumentenbond : 'Orthodontisten schroeven hun prijzen flink op en compenseren daarmee de prijsverlaging die vorig jaar door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werd doorgevoerd. Overigens was dit slechts een gedeeltelijke doorvoering van een prijsverlaging'.

Niet alleen tandartsen en orthodontisten

Het loslaten van vaste prijzen in de mondzorg per 1 januari 2012 zorgt voor grote beroering. Een compleet beeld van de kostenstijging van de behandelingen is nog niet goed te geven. Wel is duidelijk dat individuele mondzorgers hun kans grijpen en de tarieven opschroeven. Uit meldingen bij de Consumentenbond blijkt dat ook mondhygiënisten soms forse prijsverhogingen doorvoeren.

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