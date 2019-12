Schippers: Stop verwarring tarieven tandartskosten

Nieuws|De discussie over het maximeren van de vergoeding bij kinderen door verzekeraars is de zoveelste onduidelijkheid bij de mondzorgkosten. En dat binnen twee weken na de invoering van de vrije tarieven in de mondzorg. De Consumentenbond wil dat Minister Schippers van VWS een einde aan de verwarring maakt en erkent dat het invoeren te overhaast is gegaan.