Schippers: Stop verwarring tarieven tandartskosten

Tandartskosten voor kinderen worden gewoon uit de basisverzekering vergoed, maar nu tandartsen zelf hun tarieven kunnen vaststellen blijken deze uit te komen boven de maximumtarieven van de zorgverzekeraars. “Consumenten krijgen dus ineens de rekening gepresenteerd voor de tandartscontrole van hun kind,” aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. “Wij zijn er nooit van overtuigd geweest dat verzekeraars en tandartsen goede afspraken met elkaar zouden maken over prijs en kwaliteit. Dat wordt nu wel schrijnend duidelijk. Consumenten zijn zo de dupe van dit experiment.”

Werk aan de winkel

De CB heeft altijd bepleit dat consumenten hun keuze kunnen maken op basis van een goed onderbouwd, vooraf bekend tarief en dat er meer mondzorgverleners komen. Veel tandartsen hebben op dit moment hun tarieven nog niet op een website staan. Tarieven die wel op de site staan zijn vaak maar tijdelijk geldig. Daarnaast zijn de kwaliteitsverschillen tussen tandartsen nog steeds niet inzichtelijk gemaakt.

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