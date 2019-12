Telefonische phishing in beeld

Nieuws|Criminelen pakken steeds vaker de telefoon om mensen gegevens te ontfutselen. De oplichters doen zich voor als medewerkers van de bank of van Microsoft. De Consumentenbond heeft zo'n phishingpoging vastgelegd op video. Lees meer hierover in de Digitaalgids van mei.

Een medewerker van de Consumentenbond werd gebeld door een Engelssprekend persoon die zich uitgaf voor 'Microsoft Tech Support'. Zijn computer zou zogenaamd zijn besmet door hackers en om dit op te kunnen lossen moest er eerst een creditcardbetaling worden gedaan. De Consumentenbond heeft de oplichters teruggebeld en de phishingpoging op video vastgelegd. Vaak worden phishingtelefoontjes gecombineerd met phishingmails, de 'ouderwetse' manier om creditcardnummers, inlogcodes en wachtwoorden te achterhalen. Daarna belt 'de bank' voor de laatste ontbrekende informatie zoals TAN-codes.

Tips

Om phishing zoveel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk om te zorgen dat de beveiliging van de computer in orde is. Verder adviseert de Consumentenbond om nooit inlognaam, wachtwoord, TAN/paslezerscode of rekeningnummer door te geven aan een beller. Banken zullen dat soort gegevens nooit telefonisch opvragen. En Microsoft zal nooit zomaar bellen om een computer te herstellen. Meer tips over phishing zijn te vinden op de site van de Consumentenbond.

Bekijk de video om te zien hoe deze phishingpoging in zijn werk ging.