Aanpassing Apple-website nog niet voldoende

Apple heeft afgelopen week op haar website verduidelijkt dat consumenten op grond van de Europese regels minimaal twee jaar garantie hebben op rechtstreeks bij Apple gekochte producten. Hiermee komt het bedrijf tegemoet aan de kritiek van elf Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond. Toch geeft het bedrijf nog te weinig informatie over de regels en rechten van consumenten in specifieke landen. De Consumentenbond verwacht daarom van Apple dat zij hun informatievoorziening over garantie voor Nederlandse consumenten nog verder aanscherpt.

Apple vermeldt nu de minimale Europese regels voor garantie. 'Dat is een stap vooruit ten opzichte van het onoverzichtelijke document van bijna tweehonderd pagina's dat eerst op de website van Apple stond, aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Maar de Nederlandse wet biedt consumenten meer bescherming dan het Europese wettelijk minimum van twee jaar. Die informatie is weggestopt in een voetnoot. Apple geeft nog steeds geen informatie over wat die Nederlandse regeling inhoudt, en hoe die zich verhoudt tot de garantie die Apple biedt. Consumenten krijgen zo niet alle informatie die ze nodig hebben, voordat ze beslissen om een Apple-product te kopen.'

Juridische actie

Op 16 maart 2012 heeft de Consumentenbond, gezamenlijk met tien andere Europese consumentenorganisaties van Apple geëist dat zij duidelijker communiceren over de verhouding tussen de wettelijke garantie en de garantie die Apple zelf biedt. Aanleiding daarvoor was een veroordeling van Apple door de Italiaanse mededingingsautoriteit. Apple is hiertegen in beroep gegaan. Apple heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de brief van de Consumentenbond.

