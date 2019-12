Apple moet duidelijker zijn over garantie

Nieuws|Apple moet duidelijker zijn over de garantie op de producten die zij verkopen. De Consumentenbond vindt de informatie over garantie op de website van Apple misleidend en roept het bedrijf op om consumenten beter te informeren over wettelijke garantieregels in relatie tot de garantie die Apple zelf biedt. Ook consumentenorganisaties in Italië, Duitsland, België, Luxemburg, Portugal, Denemarken, Polen, Slovenië, Griekenland en Spanje komen in actie tegen de gebrekkige garantie-informatie van Apple.

'Als Apple niet bereid is de informatie over garantie op zijn website aan te passen, overweegt de Consumentenbond juridische stappen. Ook het indienen van een klacht bij de Consumentenautoriteit is een mogelijkheid', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond. 'Apple vertelt zijn klanten dat ze een éénjarige commerciële garantie hebben op Apple-producten, maar laat na te vermelden dat consumenten in Nederland wettelijk gezien recht hebben op een deugdelijk product gedurende de gehele verwachte levensduur van dat product. Bij aantoonbare gebreken heb je dus ook na het eerste jaar nog rechten, ook al koop je geen garantie bij'.

Behalve dat Apple niet duidelijk is over de wettelijke garantieregels, promoten zij op hun website het kostbare 'AppleCare Protection Plan' van 2 of 3 jaar. Dit overlapt grotendeels met de wettelijke garantie van consumenten, maar ook daarover is Apple niet duidelijk. Van een desktopcomputer van €2000 bijvoorbeeld mag verwacht worden dat deze bij normaal gebruik een aantal jaren zonder problemen functioneert. Gaat deze buiten de schuld van de consument eerder stuk dan verwacht, dan kan deze terecht bij de verkoper en heeft hij recht op herstel of vervanging en als dat niet mogelijk is (een deel van) het aankoopbedrag terug.

Veroordeling Apple

De Italiaanse mededingingsautoriteit legde Apple in december 2011 een boete op van €900.000 nadat er bij de Italiaanse consumentenorganisatie Altroconsumo klachten binnen waren gekomen. Die klachten gingen over het aangeboden AppleCare Protection Plan en over de éénjarige garantie die Apple noemt, zonder te vermelden dat consumenten recht hebben op minimaal de wettelijke garantie. Op woensdag 21 maart vindt in Italië een hoorzitting plaats in het kader van het hoger beroep van Apple.