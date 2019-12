Wettelijke garantie niet wijzigen

Nieuws|De Consumentenbond is geen voorstander van wijzigingen in het Nederlandse stelsel van wettelijke garantie. Die suggestie wekt Minister Verhagen ten onrechte in zijn brief aan de Tweede Kamer over de Consumentenagenda 2012. Het huidige Nederlandse garantiestelsel werkt goed en kan verder verbeterd worden door uitgebreide voorlichting over de garantieregels aan consumenten en ondernemers.

De Europese Commissie heeft lange tijd druk uitgeoefend om het wettelijke recht op garantie te beperken, met name in voorstellen voor de nieuwe Richtlijn consumentenrechten. Uiteindelijk is de beperking van garantierechten niet opgenomen in de nieuwe richtlijn.

Ten onrechte suggereert Minister Verhagen dat het Nederlandse garantiestelsel op de schop kan Hij leidt dat af uit het advies over deze Europese voorstellen van de Commissie Consumentenaangelegenheden van de SER in 2009, waar ook de Consumentenbond deel van uitmaakt.

Conformiteit

In Nederland hebben consumenten recht op een deugdelijk product dat zolang mee gaat als mag worden verwacht en al die tijd normaal functioneert. Gaat bijvoorbeeld een wasmachine buiten de schuld van consumenten eerder stuk dan verwacht, dan hebben consumenten recht op herstel of vervanging en als dat niet mogelijk is (een deel van) hun geld terug.

Van een wasmachine die € 1200 kost, mag je verwachten dat die langer meegaat dan van een machine van € 400. De verkoper is verantwoordelijk voor het leveren van een deugdelijk product.

