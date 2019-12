Actie bij bijeenkomst levensmiddelenindustrie

Nieuws|Een debat van de levensmiddelenbranche met Tweede Kamerleden is op 16 augustus door de Consumentenbond aangegrepen om standpunten over gezonde voeding onder de aandacht te brengen. Voor het debat deelden cartoonkarakters flyers uit over kidsmarketing en overmatig zoutgebruik door de levensmiddelenindustrie. Daarin worden de Kamerleden opgeroepen zich in te zetten voor wettelijke maatregelen om het toevoegen van overtollig zout en junkfoodreclame richting kinderen te stoppen.

Een levensgroot koekiemonster deelde folders uit met de slogan 'Industrie terughoudend met ongezonde kidsmarketing? Slik niet alles voor zoete koek'. De industrie stelt in een verkiezingsmanifest dat zelfregulering van de branche voldoende is en de overheid zich niet hoeft te bemoeien met kidsmarketing. Onderzoek van de Consumentenbond laat echter zien dat de fabrikanten in tegenstelling tot gemaakte beloften, alles behalve terughoudend zijn met kinderreclame.

Opzouten!

Overmatig zoutgebruik in levensmiddelenproducten is een andere zorg van de Consumentenbond. Fabrikanten zeggen substantiële stappen te zetten met zoutreductie. Onderzoeken van de Consumentenbond en Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit laten echter zien dat er per saldo geen daling te zien is in de producten. In de flyer worden de excuses van de fabrikanten met feiten weerlegd.

