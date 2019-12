Aziatische auto’s betrouwbaarst

Nieuws|Betrouwbare auto's komen uit Azië, concludeert de Consumentenbond in de Consumentengids van november. Voor het onderzoek bundelde de Consumentenbond zijn krachten met het automagazine AutoWeek. De Toyota Urban Cruiser behaalde bij de Consumentenbond met een 9,8 de nummer een-positie. Met een 2,4 is de Alfa Romeo 156 de hekkensluiter.

Het enige Europese merk dat kan aanhaken bij de Japanse koplopers is Dacia. De Dacia Sandero staat op een gedeelde vijfde plek. Sommige merken hebben duidelijk uitglijders gemaakt. Zo doet Fiat het met de nieuwe Panda en Bravo bovengemiddeld goed, maar zet de oudere Stilo een van de slechtste scores neer. Voor Hyundai is de Santa Fe een slecht voorbeeld en laat het bedrijf met de ix20 juist zien hoe het een betrouwbare auto maakt.

Focus

In het gezamenlijke onderzoek stond voor de Consumentenbond de inventarisatie van mankementen en de daaruit voortvloeiende betrouwbaarheid centraal. Andere aspecten, zoals rijcomfort, brandstofverbruik en ruimteaanbod worden in andere onderzoeken van de Consumentenbond beoordeeld. AutoWeek focust zich in het onderzoek vooral op het tevredenheidaspect en reikt per categorie aan de beste uit de test op 17 november de Tevredenheids Trofee uit.

