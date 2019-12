Chaotische start cookiewetgeving

Nieuws|De inwerkingtreding van de nieuwe cookiewetgeving verloopt chaotisch. De Consumentenbond vindt dat overheid en markt snel het initiatief moeten nemen om te komen tot duidelijke en eenvormige oplossingen die herkenbaar zijn voor consumenten. Het is niet in het belang van consumenten als de invoering van de wet een langdurig en grillig proces wordt.

Op dinsdag 5 juni is de nieuwe cookiewetgeving in werking getreden. De meeste websites zijn hier echter nog niet klaar voor. Bovendien bestaat er nog geen consensus bij beheerders van websites over de precieze manier waarop consumenten om toestemming moet worden gevraagd voor het plaatsen van cookies. Sommige websites kiezen er zelfs voor om consumenten die geen toestemming geven te weren.

Opt-in

De nieuwe regels schrijven voor dat websites duidelijke informatie moeten geven over de cookies die zij plaatsen op de computer van consumenten. Bovendien mogen websites cookies alleen ongevraagd plaatsen wanneer deze noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst. Voor alle andere cookies - bijvoorbeeld om het klikgedrag te volgen - moeten websites eerst toestemming krijgen van consumenten (opt-in).

