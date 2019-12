Advocaat-generaal: compensatie bij luchtvaartvertraging terecht

Nieuws|Luchtvaartpassagiers hebben recht op financiële compensatie bij een vertraging van meer dan drie uur, tenzij sprake is van overmacht. Een eerdere uitspraak daarover van het Europese Hof van Justitie kan in stand blijven. Dat vindt de advocaat-generaal die het Europese Hof adviseert. De Consumentenbond roept de luchtvaartsector op om nu eindelijk eens te stoppen met het frustreren van de rechten van hun klanten.

Het Europese Hof oordeelde eind 2009 al dat passagiers die hun eindbestemming meer dan drie uur te laat bereiken, recht hebben op financiële compensatie. De luchtvaartsector verzet zich al tijden met hand en tand tegen deze uitspraak en weigert stelselmatig om vertraagde passagiers te compenseren. Passagiers zijn daardoor aangewezen op hun rechtsbijstandverzekeraars, commerciële claimbureaus of de rechter. De advocaat-generaal bevestigt nu dat vertraagde passagiers dezelfde rechten moeten hebben als passagiers met een geannuleerde vlucht. Zij hebben immers vergelijkbare schade, namelijk tijdverlies.

Aanbeveling

Een definitieve uitspraak van het Europese Hof volgt nog. De conclusie van de advocaat-generaal is niet bindend voor het Hof, maar het Hof neemt deze aanbeveling meestal over. De rechters van het Hof beginnen vandaag met de beraadslagingen over het arrest. De datum van de uitspraak is nog niet bekend.

