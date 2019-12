Consumenten willen #schonekip

Nieuws|Ruim 1200 twitteraars willen voortaan #schonekip. Zij pikken het antibioticagebruik in de veehouderij niet langer en steunen de protestactie van de Consumentenbond. Ook het overgrote deel van de 1600 deelnemers aan de poll (99%) op de actiepagina Schone Kip van de Consumentenbond wil dat kippen opgroeien zonder preventieve antibiotica. Daar betalen ze graag 1 cent* per kilo extra voor. De Consumentenbond gebruikt deze consumentensteun om de druk op te voeren richting politiek, de pluimveesector en supermarkten. Binnenkort bespreekt de Tweede Kamer dit onderwerp met Minister Schippers van VWS en staatssecretaris Bleker van EL&I.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'De problemen zijn enorm en zelfregulering heeft gefaald, hier ligt een duidelijke taak voor de overheid om in te grijpen. In Denemarken is bewezen dat regelgeving helpt om het excessieve, preventieve antibioticagebruik tegen te gaan'. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels Kamervragen gesteld naar aanleiding van de actie van de Consumentenbond. Europarlementariër Kartika Liotard heeft de Europese Commissie gevraagd naar maatregelen om (Nederlandse) consumenten beter te beschermen tegen de gevaren van besmette kip. De supermarkten en de pluimveesector geven teleurstellende reacties op de testuitslagen en stellen dat ze al veel doen tegen het probleem. De partijen wijzen voornamelijk naar de verantwoordelijkheid van consumenten om hygiënisch te werken en zo de onnodige besmettingen ongedaan te maken.

Twitter

De Consumentenbond startte de Operatie #schonekip op 31 januari 2012. Het onderwerp was met de trefwoorden #schonekip en ESBL het grootste deel van de dag trending topic op twitter. Veel onbekende twitteraars steunen de protestactie, maar ook een aantal bekende Nederlanders steunde de Operatie #schonekip, zoals Tijl Beckand, Marianne Thieme, Charly Luske, Georgina Verbaan, Kasper van Kooten, Tanja Jess, Lenette van Dongen en organisaties als Wakker Dier, het Voedingscentrum, de Partij voor de Dieren en het Gezondheidsplein.

*1 cent, dat is de prijs die het kippenslachterij Plukon kennelijk kost om boeren te compenseren voor de extra kosten. Helaas is Plukon gestopt met het betalen van deze compensatie, volgens eigen zeggen omdat supermarkten er niet voor willen betalen. In de poll heeft 99% van de respondenten aangegeven best 1 cent extra te willen betalen voor antibioticavrije kip. Er is dan ook geen enkele reden om niet antibioticavrij te produceren. Supermarkten kunnen de 1 cent per kg extra betalen aan de toeleveranciers en gewoon doorbelasten aan consumenten. Nu moeten consumenten die antibioticavrije kip willen eten per se biologische kip kopen, die maar liefst 4 à 5 keer zo duur is als 'reguliere' kip.