E-card actie: einde aan rare regels bij mobiele abonnementen

Nieuws|Tegoeden die na 1 of 2 maanden vervallen, het naar boven afronden van gesprekken en het verplicht betalen voor veel belminuten/sms’jes bij een groot internetabonnement. De Consumentenbond wil samen met consumenten een einde maken aan dit soort rare regels van mobiele telecomaanbieders. Consumenten kunnen met een e-card laten weten wat zij in 2012 echt anders willen!

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Ik weet zeker dat als supermarkten alle boodschappen op hele euro's naar boven afronden, klanten zich massaal bestolen voelen. Toch hanteren aanbieders van mobiele abonnementen wel dit soort absurde regels. Het wordt hoog tijd dat zij gaan luisteren naar hun klanten!'

Consumenten kunnen hun e-card versturen via www.consumentenbond.nl/telecomwens en daarna delen via Facebook en Twitter. Met de e-cards: 'tegoeden een jaar houdbaar', 'MB's los van belminuten/sms'jes', 'lagere internetkosten zonder bundel' en 'gesprekken afrekenen per seconde', kunnen consumenten hun provider duidelijk maken wat zij anders willen in 2012. De Consumentenbond zal de e-cards na afloop van de actie aanbieden aan de providers.

Telecomplicaties?!

De Consumentenbond startte vorig jaar de campagne 'Telecomplicaties?!' om consumenten mobiel wijzer te maken. Op de campagnesite konden consumenten en providers reageren op rare regels bij mobiele abonnementen in de rubriek 'Provider leg eens uit'. Ondanks de toelichting van de providers, blijft het opvallend dat alle regels in het nadeel zijn van consumenten. De e-card actie, waarmee de Consumentenbond de campagne afsluit, moet hier een eind aan maken.

Video: de onzin van regels bij mobiele abonnementen:

