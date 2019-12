Einde ACTA overwinning voor consumenten

Nieuws|Het wegstemmen van het anti-piraterijverdrag ACTA door het Europees parlement op 4 juli is een overwinning voor de vrijheden en privacy van consumenten. De Consumentenbond vindt het een goed signaal dat het parlement het verdrag met een overgrote meerderheid wegstemde. Het verdrag wordt nu in geen enkel EU-land aangenomen.

De Consumentenbond pleit er al sinds 2010 voor dat de geheimzinnigheid rondom ACTA stopt, zodat er een fatsoenlijk maatschappelijk en politiek debat over plaats kan vinden. De Tweede Kamer besloot in februari 2012 dat Nederland ACTA niet ondertekent, tenzij onomstotelijk vaststaat dat het verdrag niet in strijd is met de grondrechten van burgers.

Protesten

ACTA is een omstreden verdrag en wereldwijd zijn er protesten tegen dit verdrag. ACTA legt afspraken vast over uiteenlopende zaken als nepmedicijnen, namaak van merkkleding en downloaden. Het verdrag is in het geheim tot stand gekomen en de deelnemende regeringen weigeren om de documenten en toelichtingen uit de onderhandelingen openbaar te maken.

