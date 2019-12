Energiedirect.nl wint 4e energieveiling

Nieuws|Energiedirect.nl biedt de deelnemers aan het Energiecollectief van de Consumentenbond gemiddeld de grootste besparing op een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Dat is de uitkomst van de veiling van het 4e Energiecollectief van de Consumentenbond. NLEnergie is de nummer 2 van de veiling. Consumenten kunnen bij deze aanbieders respectievelijk €216 en €202 besparen, gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.

Tot nu toe hebben 45.000 mensen zich ingeschreven voor het Energiecollectief. De nummers 1 en de 2 van de veiling doen de inschrijvers een aanbod dat is afgestemd op hun persoonlijk verbruik.

Consumenten hebben tot dinsdag 31 juli de tijd om te beslissen of ze hiervan gebruik willen maken.

Ook consumenten die geen lid zijn van de Consumentenbond kunnen gratis gebruik maken van het aanbod uit de energieveiling.

Energievergelijker

De Consumentenbond raadt consumenten aan om elk jaar over te stappen en daarbij te kiezen voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas.

Overstappen kan onder andere met het Energiecollectief, maar ook via de Energievergelijker van de Consumentenbond. In de Energievergelijker is ook te zien hoe leveranciers scoren op het gebied van klanttevredenheid en duurzaamheid.