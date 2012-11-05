Energieveiling live te volgen op 6 november

Leden en niet-leden kunnen zich tot 6 november gratis en vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief. Na de veiling krijgen degenen die zich hiervoor hebben aangemeld een aanbod voor een contract van 1 jaar én voor een contract van 3 jaar, dit is vooral interessant voor degenen die niet ieder jaar willen overstappen. Tot 31 december kunnen deze consumenten beslissen of ze willen overstappen.

Grote kortingen

Het grootste voordeel behalen consumenten als ze elk jaar overstappen via een vergelijker of collectief, waar energieleveranciers nieuwe klanten vaak aantrekkelijke kortingen bieden. Zo kunnen consumenten elk jaar honderden euro's besparen op hun energierekening. Het voordeligst is het om daarbij te kiezen voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Na dat jaar worden vaste tarieven automatisch omgezet in variabele tarieven, die twee keer per jaar kunnen worden aangepast.

*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.