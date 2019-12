Energieveiling live te volgen op 6 november

Nieuws|De 5e energieveiling van de Consumentenbond is op dinsdag 6 november live te volgen via de website van de Consumentenbond. Energieleveranciers bieden vanaf 11.00 uur tegen elkaar op om 100.000 inschrijvers een zo groot mogelijke besparing te bieden op hun energiecontract. De inschrijvers krijgen een aanbieding voor een jaarcontract of een driejaarscontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Bij de vorige veilingen liep de geschatte besparing van deelnemers op tot honderden euro's.*

Leden en niet-leden kunnen zich tot 6 november gratis en vrijblijvend inschrijven voor het Energiecollectief. Na de veiling krijgen degenen die zich hiervoor hebben aangemeld een aanbod voor een contract van 1 jaar én voor een contract van 3 jaar, dit is vooral interessant voor degenen die niet ieder jaar willen overstappen. Tot 31 december kunnen deze consumenten beslissen of ze willen overstappen.

Grote kortingen

Het grootste voordeel behalen consumenten als ze elk jaar overstappen via een vergelijker of collectief, waar energieleveranciers nieuwe klanten vaak aantrekkelijke kortingen bieden. Zo kunnen consumenten elk jaar honderden euro's besparen op hun energierekening. Het voordeligst is het om daarbij te kiezen voor een jaarcontract met vaste tarieven voor stroom en gas. Na dat jaar worden vaste tarieven automatisch omgezet in variabele tarieven, die twee keer per jaar kunnen worden aangepast.

*De geboden besparing is gebaseerd op een gemiddeld verbruik van 3500 kWh stroom en 1850m3 gas.