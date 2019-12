Extra compensatie voor klanten AKBank

Nieuws|Akbank gaat consumenten extra compenseren die te weinig rente vergoed krijgen voor het voortijdig beëindigen van hun deposito’s bij Akbank. De Consumentenbond heeft in overleg met Akbank geconstateerd dat de berekening van de rentevergoeding in sommige gevallen niet deugt, nadat hierover klachten bij de Consumentenbond waren binnengekomen. Akbank beëindigt alle lopende depositospaarrekeningen, omdat de bank zich terugtrekt van de Nederlandse markt.

Consumenten kunnen zich tot en met 25 mei 2012 melden bij Akbank via klachten@akbank.nl of 088 - 00 63 900 om voor deze extra compensatie in aanmerking te komen. Klanten van Akbank kunnen op de website van de Consumentenbond controleren of ze voor de aanvullende vergoeding in aanmerking komen en hoe hoog de aanvullende vergoeding uitvalt. Akbank keert een eventuele vergoeding uiterlijk 1 juni 2012 uit aan klanten die zich melden. 'Uit onze gesprekken met Akbank blijkt dat Akbank de klanten niet in de kou wil laten staan, nu de bank uit Nederland vertrekt. De bank heeft constructief meegewerkt aan een oplossing', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Onvoldoende regels

In Nederland bestaan onvoldoende regels waar financiële aanbieders aan moeten voldoen op het moment dat ze zich uit deze markt terugtrekken. Daardoor kwamen er ruim 130 meldingen bij de Consumentenbond binnen, toen AkbBank aankondigde zich terug te trekken uit Nederland. De nu gemaakte afspraken met Akbank bieden klanten een mogelijkheid om alsnog het juiste geldbedrag te krijgen. Consumenten behouden hierbij alle rechten om het aanbod van Akbank wel of niet te aanvaarden en eventueel zelf een (andere) vordering in te stellen.

