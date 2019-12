Garantie bijkopen populair maar onnodig

Nieuws|Bijna de helft van de Nederlanders koopt wel eens extra garantie bij een product. Daarmee betalen ze vaak voor iets waar ze wettelijk gezien al recht op hebben of wat een andere verzekering dekt. De Consumentenbond (CB) introduceert daarom de Garantiechecker. Hiermee kan iedereen zijn wettelijke rechten op gratis reparatie of vervanging in winkels afdwingen, ook na de garantieperiode van de verkoper of fabrikant.

Consumenten hebben wettelijk recht op een deugdelijk product. Als een product niet deugdelijk is en de koper het niet verkeerd gebruikt of zelf stuk gemaakt heeft, moet de verkoper het repareren of vervangen, ook zonder bijgekochte garantie. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Wie met een gebrekkig artikel terug gaat naar de winkel kan in een flinke discussie terecht komen. Vaak leeft het misverstand dat je na de garantieperiode nergens meer recht op hebt. De Consumentenbond wil hier met de campagne 'Gegarandeerde Garantie' verandering in brengen. Met de garantiechecker kun je in de winkel laten zien waar je recht op hebt. Winkels die niet helpen nagelen wij aan de garantieschandpaal op de website.'

Aankoopbonnen bewaren

55% van de Nederlanders bewaart de aankoopbonnen altijd, al gooit een kleine 60% bonnen weg als de fabrieks- of winkelgarantie is afgelopen. Veel consumenten weten niet dat ze ook daarna nog rechten hebben De aankoopbon kan van belang zijn om aan te tonen wanneer een product gekocht is, maar consumenten kunnen dit ook op een andere manier bewijzen, bijvoorbeeld met een bankafschrift. Consumenten kopen het vaakst extra garantie bij de aankoop van een wasmachine of droger (50%), TV (38%) of PC/Laptop (19%). Bijna de helft van de Nederlanders koopt extra garantie voor de zekerheid en bijna evenveel (41%) wil niet voor onverwachte kosten komen te staan. Slechts een op de drie consumenten maakt ook daadwerkelijk gebruik van de extra bijgekochte garantie. Alle onderzoeksresultaten zijn terug te lezen op de website van de Consumentenbond.

Deugdelijk product

Garantie komt bovenop het wettelijke recht op een deugdelijk product. Het voordeel van garantie is dat de koper tijdens de garantieperiode niet hoeft te bewijzen dat het om een gebrekkig apparaat gaat en dat een mankement niet door verkeerd gebruik of normale slijtage is veroorzaakt. Ook na de garantieperiode van de winkel of fabrikant kan er nog recht zijn op gratis reparatie of vervanging. Hoe lang de koper dat recht heeft, hangt af van wat hij van het product mocht verwachten. Dat wordt onder meer bepaald door het merk, de prijs en de beloften van de verkoper. Wel moet de koper die na de garantieperiode gratis reparatie of vervanging wil kunnen aantonen dat hij dit gebrek niet hoefde te verwachten.