Helft broodjes döner kebab vol bacteriën

De Consumentenbond kocht anoniem broodjes döner kebab bij 10 willekeurige verkooppunten in Groningen, Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda. De 49 onderzochte broodjes bevatten geen beruchte ziekmakers als salmonella en campylobacter, maar de bacteriën die wel werden aangetroffen, kunnen wel de voedselveiligheid voor mensen met een verminderde weerstand schaden. Een hoge hoeveelheid bacteriën duidt erop dat het eten te warm of te lang bewaard is of dat er niet hygiënisch wordt gewerkt.

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Dit onderzoek laat wederom zien hoe belangrijk het is dat consumenten weten hoe het gesteld is met de hygiëne in de horeca. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) maakt binnenkort de gegevens van de hygiëne-inspecties openbaar, iets waar de Consumentenbond zich al jaren voor inzet. Maar de gegevens dreigen onbetrouwbaar te worden, omdat restaurants zelf vragenlijsten mogen invullen over de hygiëne in hun zaak. Zo krijg je natuurlijk 'slagers die hun eigen vlees keuren'!'

Kijkje in de keuken

De Consumentenbond vindt dat consumenten het recht hebben om te weten welke horecagelegenheden hygiënisch werken, maar maakt zich zorgen om de precieze uitwerking van de openbaarmaking door de NVWA. Op www.consumentenbond.nl/kijkjeindekeuken (vragenlijst) kunnen consumenten aangeven wat zij daarbij belangrijk vinden. Mogen restaurants zelf een verklaring afgeven over hun hygiëne? Hoe willen consumenten geïnformeerd worden over de hygiëne, via een website en/of op de deur? De uitkomsten hiervan zal de Consumentenbond gebruiken in gesprekken over de openbaarmaking met de NVWA, het ministerie van VWS en Tweede Kamerleden.



Actiesite: www.consumentenbond.nl/kijkjeindekeuken

Lees ook:

Ziek horecapersoneel risico voor consumenten

Hygiëne restaurants openbaar